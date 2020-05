En Moselle, Metz Expo Evénements essaye de se réinventer pour effacer les séquelles de la crise du covid-19. Séances de cinéma et cérémonies religieuses pourraient prochainement voir le jour dans l'équivalent lorrain de LuxExpo.

Grande Région 2 min.

A Metz, en voiture pour la messe

En Moselle, Metz Expo Evénements essaye de se réinventer pour effacer les séquelles de la crise du covid-19. Séances de cinéma et cérémonies religieuses pourraient prochainement voir le jour dans l'équivalent lorrain de LuxExpo.

(DH) - A l'heure où les voitures disparaissent des centres-villes, ces dernières réinvestissent de nouveaux lieux à l'occasion d'activités insoupçonnées. Si l'idée du drive-in se conjugue désormais avec le septième art en attendant la réouverture des salles obscures, les fidèles peuvent aussi y suivre la messe et même se confesser alors que les lieux de culte demeurent fermés. Deux idées parmi d'autres qui sont avancées par Michel Coquet, directeur général de Metz-Expo Evénements, une entreprise elle aussi frappée de plein fouet par la crise sanitaire.

Salon de l'Habitat, marché aux puces, Printemps du vintage, autant de manifestations organisées sur le site de Metz Expo et reportées. Depuis le 9 mars, c'est un quart de l'activité de Metz Evénements qui s'est déjà envolée. Et son directeur, Michel Coquet, a indiqué à nos confrères de France Bleu, qu'au final, ce sera «50% de l'activité» qui sera perdue en 2020. Un peu comme ce que redoute Luxexpo The Box.

Le cinéma drive-in tient le haut de l'affiche Pas question de vivre sans culture et loisirs. Aussi la commune de Mamer vient-elle de décider d'installer un cinéma en plein air. Première séance jeudi avec des spectateurs confinés mais dans leur automobile.

Pour redresser la barre (et s'attirer les faveurs divines sans doute un peu aussi), le directeur de Metz Expo s'est rapproché du diocèse de Metz pour organiser des messes en drive-in. A l'exemple de ce qui s'est tenu dimanche dernier à Châlons-en-Champagne. Où la célébration organisée a rencontré un franc succès. Un code spécial avait même été instauré durant la célébration. C'est ainsi que ceux qui voulaient la communion devaient allumer leurs feux de détresse.

"A situation exceptionnelle, disposition exceptionnelle" : à Châlons-en-Champagne, environ 500 fidèles – dans quelque deux cents voitures – se sont rangés ce matin à un mètre l'un de l'autre sur un parking pour entendre une messe célébrée par l'évêque local #AFP pic.twitter.com/0koOnS6fhf — Agence France-Presse (@afpfr) May 17, 2020

Par ailleurs, en attendant une réouverture des salles de cinéma qui n'est pas programmée avant cet été, le directeur de Metz Evénements, espère rapidement mettre en place un Ciné Drive à Metz Expo. Au Luxembourg, les expériences menées à Echternach et Mamer ont trouvé leur public. Michel Coquet, quant à lui, attend les ultimes autorisations et reste en contact avec ses partenaires, le cinéma le Klub de Metz et la fédération des œuvres laïques, cheville ouvrière du Festival du film arabe de Fameck.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.