La députée messine LFI-Nupes a vu les Jeunes Agriculteurs lui déverser le fruit de leur colère. Pas de quoi semble-t-il impressionner l'élue qui renouvelle officiellement son soutien aux opposants au projet de mégabassine de Sainte-Soline.

À Metz, du fumier devant la permanence de Charlotte Leduc

Du fumier. Voilà ce qu'a trouvé la députée messine Charlotte Leduc (LFI-Nupes) en se rendant à sa permanence mercredi. Du fumier déposé par les Jeunes Agriculteurs de la FDSEA. Sur la devanture, une bâche noire et un message inscrit en lettres d'or lui reprochant son soutien aux opposants au projet de mégabassine de Sainte-Soline, commune située dans le département des Deux-Sèvres. Et ce avec, notamment, «#Soutien aux forces de l'ordre».

Suite à la manifestation du 25 mars, qui avait été le théâtre d'affrontements très violents entre manifestants et policiers, Charlotte Leduc avait apporté son soutien aux premiers dans un communiqué où elle dénonçait, notamment, «un déchaînement de violence étatique», mais aussi la présence de «3.000 gendarmes et policiers», les «milliers de grenades tirées», les «armes de guerre utilisées (LBD, grenade de désencerclement)» utilisées «sans aucun discernement», mais aussi la décision du «commandement des forces de l'ordre sur place (d'interdire) l'accès du site au SAMU pendant plusieurs heures». Elle rappela le triste bilan de cette journée: «47 gendarmes blessés mis en danger par leur hiérarchie et plus de 200 manifestants blessés dont une quarantaine de blessés graves, 10 hospitalisés, 2 dans le coma, dont 1 toujours entre la vie et la mort».

Au-delà de son indignation devant la politique plus que répressive du ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, Charlotte Leduc paie surtout son opposition au projet de mégabassine. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'elle voit les agriculteurs venir lui déverser devant sa permanence l'illustration de leur colère. C'était déjà le cas le 10 décembre 2022 et le 4 avril dernier. Face à ce qu'elle considère relever de «l'intimidation et du harcèlement», la députée rappelle sa «disponibilité à échanger avec les JA de Moselle». Ce qu'elle avait déjà fait en septembre 2022 en se rendant sur l'exploitation de M. Lorain afin de le rencontrer ainsi que messieurs Viville et Bodo, respectivement président et secrétaire général des JA 57.

Suite à ce nouveau dépôt de fumier, Charlotte Leduc s'est fendue d'un nouveau communiqué dans lequel elle réitère son «soutien» aux manifestants, mais aussi aux «nombreux agriculteurs et agricultrices qui faisaient partie de ces manifestants!». «Oui, je soutiens ceux qui nous nourrissent et défends une agriculture paysanne qui permet aux agricultrices et agriculteurs de vivre dignement de leur métier», écrit-elle avant d'ajouter: «Je défends un autre modèle agricole que celui défendu par la FDSEA et les Jeunes Agriculteurs». Quel foin...

