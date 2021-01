Et si la Moselle devenait la nouvelle ligne de transports en commun pour la ville de Metz et ses environs. Le maire François Grosdidier veut tenter l'expérimentation dès cette année?

A Metz, des navettes fluviales pour éviter de galérer

Patrick JACQUEMOT

A Metz, qui sait si bientôt, le refrain à la mode ne sera pas «bateau, boulot, dodo». En tout cas, le maire à la barre de la commune et de la Métropole entend faire de 2021 l'année pilote pour un projet inédit de déplacement : faire naviguer des navettes sur la Moselle entre le sud de la ville et les communes proches. «Ce sera tout de même plus plaisant que la voie routière et surtout bien moins encombré», argumente un François Grosdidier pressé de mettre à l'eau son projet.

Et si certains ministères, à Paris, se servent déjà de la Seine comme axe de circulation, l'idée de créer ce type de réseau de transports en commun sur la Moselle est venue du sud-ouest de la France. De Bordeaux précisément. Là-bas depuis 2013 , les navettes Bat3 assurent aux heures de pointe le transport des habitants d'une rive à l'autre, d'un quartier à l'autre. De quoi ravir quelque 415.000 passagers par an. «Pour le moment, le projet consistera à rallier le cœur de Metz (Préfecture) à une commune du Sud, qui pourra être Ars-sur-Moselle ou Moulins-les-Metz», évoque le maire.

A l'instar d'une ligne de bus ou tram, la traversée pourra comporter plusieurs arrêts (Scy-Chazelles, Longeville, Campus du Saulcy) entre pontons de départ et d'arrivée. «Pour les horaires, il est clair que l'intérêt principal serait d'assurer des allers-retours aux pics de circulation, tôt le matin et en fin de journée. Mais rien ne dit que ce service d'abord mis en place pour les actifs ne puissent aussi servir le reste du temps, compris pour des rotations à vocation plus touristique», envisage François Grosdidier.

Aucune écluse en chemin

Quant à la taille des bateaux, ceux qui planchent sur le dossier hésitent encore entre des bateaux de 70 places pour répondre aux afflux de passagers, ou 20/30 places dans les temps plus calmes de la journée. «Mais d'abord, on teste. Ensuite on tire les enseignements et on voit si cela vaut le coup d'investir dans ce type de rotations». Mais l'élu vante déjà la fluidité du trafic et l'agrément du déplacement à qui l'interroge sur ces navettes.

«Et cela pourrait faciliter la mobilité de bien des habitants qui perdent du temps dans les embouteillages chaque jour, servir la vocation touristique de la Ville et assurer des déplacements bien plus écologiques qu'en voiture.» Avec cet avantage, qu'en dehors des escales, pas d'arrêts intempestifs à redouter : «il n'y a pas d'écluse sur ce trajet».

