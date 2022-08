Au Luxembourg, Esch-Belval est l'exemple le plus réussi d'une reconversion de friche industrielle. En Grande Région, d'autres sites connaissent une seconde vie culturelle et touristique. Troisième étape de notre série à la Völklinger Hütte, en Sarre.

Quand les friches reprennent vie (3/4)

A la Völklinger Hütte, art et industrie ne font qu'un

Elle est là, incontournable, plantée depuis 150 ans au cœur de Völklingen, ville sarroise située à une douzaine de kilomètres de Sarrebruck et 60 km de la frontière luxembourgeoise, qu'elle a fait vivre pendant plus d'un siècle. Des milliers d'ouvriers, d'employés, de techniciens, d'ingénieurs ont travaillé dans cette usine sidérurgique jusqu'en 1986.

Drame économique et social au départ, cette fermeture s'est transformée en succès culturel et touristique. En effet, plutôt que démanteler l'usine, le Land de Sarre a eu la bonne idée de préserver le complexe industriel, ses six haut-fourneaux, sa majestueuse salle des soufflantes ou encore son atelier de frittage. Une inspiration récompensée le 17 décembre 1994: ce jour-là, à l'autre bout du monde, à Phuket en Thaïlande, la Völklinger Hütte intègre le Patrimoine culturel mondial de l'Unesco. Une première pour un site industriel.

11 Fermée en 1986, classée au Patrimoine culturel mondial de l'Unesco en 1994, la Völklinger Hütte est un lieu unique. Photo : Pascal Mittelberger

On pourrait écrire des lignes et des lignes sur cette visite fantastique au cœur de l'usine; de cette odeur si caractéristique qui flotte dans la salle des soufflantes; des machines d'époque qui sont toujours là, mises en valeur tout au long du parcours; de cette montée vertigineuse et de cette vue époustouflante à 45 mètres de hauteur, sur l'un des six haut-fourneaux.

On pourrait vous raconter bien plus encore. Mais la Völklinger Hütte et l'atmosphère qu'elle dégage sont davantage une expérience à vivre qu'à lire. On ne peut donc que vous inciter à y aller et à y passer, au moins, une demi-journée. Les infos pratiques sont disponibles ici. Des visites guidées en français ou en allemand sont notamment proposées.

Un temple de «l'artdustrie»

Cette visite est le meilleur moyen de se rendre compte que l'usine n'est pas seulement un patrimoine industriel. Elle est devenue un grand lieu de culture, où des expositions variées et parfois démesurées se succèdent.

Ce que l'on veut montrer avec cette exposition, c'est que le clip musical est un art à dimension esthétique, sociale, politique. Armin Leidinger, responsable communication, à propos de l'exposition The World of Music Video

Ainsi, depuis le mois de janvier dernier et jusqu'en octobre prochain, le public peut découvrir The World of Music Video. Soit plus de 80 clips musicaux que l'on peut visionner à son rythme, par petits morceaux ou en entier, en se baladant dans la salle des soufflantes plongée dans la pénombre et parsemée d'une multitude de grands écrans. L'exposition se vit avec un casque sur les oreilles pour écouter les chansons et un médiaguide en main pour avoir des informations sur le clip et le détail des paroles.

3 L'exposition The World of Music Video réunit plus de cinq heures de clips musicaux à apprécier à son rythme et selon ses goûts et ses envies. Photo : Pascal Mittelberger

«Ce n'est pas un aperçu historique, prévient Armin Leidinger, responsable communication de la Weltkulturerbe Völklinger Hütte. Ce que l'on veut montrer avec cette exposition, c'est que le clip musical est un art à dimension esthétique, sociale, politique.» La vidéo la plus ancienne date de 1936; la plus longue dure 15 minutes. S'entremêlent des clips de stars mondiales - Beyoncé, Billie Eilish, Red Hot Chili Peppers - et de musiciens et chanteurs moins connus tels les Sarrois de Genetikk. Point commun entre tous ces artistes: les clips projetés - cinq heures au total - abordent des questions sociétales (la place des femmes, le racisme...). Divertissante, ludique, pédagogique, militante, sociologique, The World of Music Video vaut le coup d'œil. «Et vous pouvez même danser !», sourit Armin Leidinger.

Des œuvres dans l'usine et dans la ville

L'autre exposition du moment vous fait déambuler dans toute l'usine. Il s'agit de la biennale Urban Art. La salle de mélange, notamment, devient une surprenante galerie d'art où s'affichent et se nichent de multiples œuvres d'artistes du monde entier: des peintures, des sculptures, des graffitis, des collages...

9 La biennale Urban Art fait déambuler au coeur de l'usine mais aussi au centre-ville de Völklingen. Photo : Pascal Mittelberger

Le parcours mène également sur le site de l'ancienne cokerie, où la nature a repris ses droits, et même, pour la première fois, dans le centre-ville de Völklingen. Ainsi, à deux pas du complexe industriel, le portrait de Kaya Urhan s'affiche en grand sur une immense façade métallique. À travers le visage souriant de ce nonagénaire venu de sa Turquie natale il y a 50 ans pour travailler à l'usine, c'est un hommage rendu à tous ceux qui y ont usé leur santé au fil des décennies.

«Un espace de possibilités» Ralf Beil est le directeur général de la Völklinger Hütte. Un lieu plus que jamais vivant selon lui. «Ici, tout est imprégné par l'histoire et la vie réelle. Les artistes qui viennent exposer ici aiment ce contexte qui fait appel à tous les sens. Pour moi, la Völklinger Hütte est un espace de possibilités où l'on peut mettre en avant de multiples thèmes: l'homme, le travail, l'industrie d'hier et d'aujourd'hui, l'art.» On peut suivre les flèches ou aimer se perdre dans un monde différent. Dr Ralf Beil, directeur général de la Völklinger Hütte D’ailleurs, Ralf Beil ne conçoit pas la visite de l’usine comme linéaire. «Il n'y a pas de parcours forcé, c'est plutôt une promenade. On peut suivre les flèches ou aimer se perdre dans un monde différent.» Un monde éteint depuis 1986 et qui a pourtant gardé une âme. «Cet endroit a une force en lui, il suffit de le réveiller.» Et en cette année 2022, le réveil a bien lieu, après une saison 2020 interrompue trop tôt par la pandémie de covid-19 et 2021 encore marquée par des restrictions sanitaires. «Au printemps, on a retrouvé notre public, de tout âge, du grand-père aux enfants, toutes classes sociales confondues. Et cela est possible, car nous sommes un site qui combine culture industrielle, art et nature.»

