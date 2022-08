Initiative de la Wallonie, ce réseau autonome de voies lentes comprend plusieurs itinéraires qui traversent la province belge de Luxembourg mais également le Grand-Duché, une manière de voir du pays, ou plutôt deux en l'occurrence.

Balade estivale

A la découverte du RAVeL transfrontalier

Chaque samedi depuis le début de l'été, la rédaction vous propose des bons plans de sortie pour des balades estivales réussies. Au regard des températures clémentes qui nous attendent ce week-end (tout du moins ce samedi), il serait dommage de ne pas en profiter pour enfourcher son vélo ou ses chaussures de marche et partir à la découverte de la Grande Région.

Cette semaine donc, notre série nous emmène sur le réseau autonome de voies lentes wallon, plus communément appelé RAVeL. Ce réseau d'itinéraires est autant réservé aux piétons qu'aux cyclistes en passant par les personnes à mobilité réduite ainsi qu'aux cavaliers sur certains tronçons, et ce, sur 1.400 kilomètres aménagés sur les chemins de halage et les anciennes lignes de chemin de fer à travers toute la Wallonie.

Le RAVeL, l'endroit idéal pour tester sa trotinette électrique également. Photo: S.MN.

Ici, nous allons nous intéresser à ceux qui concernent tant le Grand-Duché que la province belge de Luxembourg. En effet, plusieurs itinéraires se situent à deux pas de la frontière tandis que d'autres rallient ou traversent même des villes luxembourgeoises. Certains sont davantage réservés à un public plus chevronné que d'autres, mais concentrons-nous dans un premier temps sur les itinéraires les plus abordables, à réaliser seul ou en famille.

À commencer par la ligne 164 qui relie la ville de Bastogne à Wiltz. «Cette superbe balade, au départ de Bastogne, à l'ancienne gare du Sud (avenue de la Gare), où alternent bois et prairies, zones champêtres et encaissées, vous invite à longer la ''Wiltz'', un cours d'eau offrant plusieurs visages, d'abord torrent sauvage puis rivière plus calme traversée par une multitude de petits ponts et de passerelles en bois», indique le site du RAVeL.

Une bonne partie du parcours se fait sous l'ombre des arbres. Photo: S.MN.

Au cours de votre périple, long de 19 kilomètres, vous arpenterez les quatre tunnels éclairés de l'ancien chemin de fer. Après neuf kilomètres de balade, à hauteur de Benonchamps, vous traverserez ainsi la frontière belgo-luxembourgeoise où cette fois-ci, votre balade via la piste cyclable 20 de la Wiltz, sur une dizaine de kilomètres, pour arriver à destination à 318 mètres d'altitude.

Grâce à un revêtement lisse proposant une alternance d'asphalte et de béton, la ligne 164 est également accessible aux personnes à mobilité réduite. D'autant plus que le dénivelé est particulièrement négligeable. Et puis, de nombreuses tables de pique-nique sont installées ici et là sur la ligne, offrant des possibilités de haltes bien méritées.

Plusieurs tables de pique-nique sont disposées à certains endroits de l'itinéraire. Photo: S.MN.

Longue de 21 kilomètres, la ligne 618 constitue pour sa part la sortie balade idéale. Cet itinéraire emprunte l'ancienne ligne vicinale 618, aujourd'hui aménagée en pré-RAVeL entre l'ancienne gare vicinale d'Assenois (Vaux-sur-Sûre), les étangs de la Strange à Hompré pour relier Martelange, juste à la frontière luxembourgeoise, donc. «Vous traversez de nombreux villages du pays de Bastogne, dans le calme et le cadre idyllique des vallées de la Strange et de la Sûre. Située en grande partie en zone Natura 2000, la nature qui vous entoure vous invite littéralement à la flânerie. Une fois arrivé à Martelange, sur le parking du hall sportif, vous déciderez peut-être de poursuivre votre route en direction de Redange et Luxembourg-ville sur le réseau des pistes cyclables grand-ducales», peut-on lire sur le site du RAVeL.

Un parcours pour les plus confirmés

Sur votre chemin en direction de Martelange, vous traverserez notamment le territoire de la commune de Fauvillers et passerez devant des panneaux métalliques «Mémoire du Tram», en forme de devant de locomotive. Ceux-ci donnent le nom des anciens arrêts et des informations locales et historiques.

Enfin, si vous vous sentez plus téméraire, vous pouvez vous frotter à la ligne 163 reliant Gouvy, juste à côté de la frontière luxembourgeoise, pour rallier Libramont. Un périple de 57 kilomètres entièrement aménagé sur une ancienne ligne de chemin de fer. «Cet itinéraire vous permettra de traverser l'Ardenne belge en transitant par Bastogne et son célèbre mémorial du Mardasson témoignant de la reconnaissance de la population belge aux soldats américains ayant donné leur vie lors de la bataille des Ardennes. La suite de cet itinéraire vous conduira à Libramont, où sa foire agricole annuelle réunit plus de 200.000 visiteurs sur quatre jours», note le site du RAVeL.

Particulièrement bien fourni en informations pratiques, le site officiel du RAVeL vous permet, outre les coordonnées GPS exactes des départs, de trouver des solutions de locations de vélos à proximité de votre itinéraire ainsi que des solutions d'hébergement et de restauration au cas où vous souhaiteriez étendre votre escapade à la découverte des richesses territoriales de la Grande Région.

