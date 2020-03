L'usine spécialisée dans la production de rails pourrait ne pas revenir au groupe Jingye. L'Etat français n'est pas favorable à l'arrivée de l'industriel chinois dans ce site stratégique.

A Hayange, British Steel loin d'être cédé

(pj avec AFP) - Les 450 salariés du site British Steel de Hayange n'ont toujours pas d'assurance que le groupe chinois Jingye sera leur prochain employeur. En effet, le ministère de l'Economie français reste plus que timide face à l'offre de l'industriel pourtant prêt à racheter l'ensemble des sites British Steel. Ainsi, la dernière annonce en date de l'industriel asiatique sur le rachat des usines de son concurrent en faillite précise que l'offre actuelle n'inclut pas les parts de British Steel dans Redcar Bulk Terminal (RBT), terminal de chargement britannique, ou dans British Steel France et son site d'Hayange, «le gouvernement français n'ayant pas encore rendu son avis».

Paris serait ainsi réticent à ce que Hayange passe sous pavillon chinois. D'autant que plusieurs autres repreneurs auraient signifié leur intérêt pour les installations de la vallée de la Fensch. On parle de Liberty House, Olympus Steel mais aussi ArcelorMittal ou Saarstahl.

En Moselle, les employés restent donc confiants: «La chance qu'on a, c'est que notre carnet de commandes est plein» avec «40% de notre marché en interne, la SNCF et, heureusement, on gagne de l'argent.... On était le bouquet de la mariée pour Jingye», explique Djamal Hamdani, représentant CFDT, syndicat majoritaire.

Jingye s'était dit début février «très confiant» dans les perspectives de reprise du site lorrain et faisait miroiter des investissements de 60 millions d'euros sur cinq ans. Dans son plan de reprise, «70% des bénéfices venaient d'Hayange d'ici à quatre ans, c'est plus qu'une envie de nous reprendre, c'est une nécessité !», avance Grégory Zabot.

L'audience de reprise devant la chambre commerciale de Strasbourg a été prévue pour le 13 mars prochain.