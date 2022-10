Lancé en 2019, le Bi-Bus sillonne les routes de Moselle et de Sarre pour promouvoir la lecture auprès des tout-petits. Dans les territoires qu'il traverse, l'accent est mis sur le bilinguisme dans une atmosphère paisible et décontractée.

Un projet franco-allemand

A bord du Bi-Bus, la lecture devient accessible

Laura BANNIER Lancé en 2019, le Bi-Bus sillonne les routes de Moselle et de Sarre pour promouvoir la lecture auprès des tout-petits. Dans les territoires qu'il traverse, l'accent est mis sur le bilinguisme dans une atmosphère paisible et décontractée.

Ni l'école, ni la maison. Pour les enfants de 6 à 11 ans qui y ont accès, le Bi-Bus se devait d'être un troisième lieu, neutre, où peuvent être favorisés les échanges culturels et sociaux. Entre la France et l'Allemagne, cette bibliothèque mobile rend visite aux élèves de 71 écoles à intervalles réguliers, avec le concours de leurs professeurs. «Dans les deux pays, les enseignants prennent, eux aussi, toujours plaisir à participer aux actions du Bi-Bus», confie Aurore Hoellinger, animatrice française à bord du véhicule depuis ses premiers voyages.

S'il devait desservir ses premiers établissements scolaires en 2019, la pandémie a finalement repoussé le démarrage des visites en septembre 2020. Mais le concept est en réalité beaucoup plus ancien. «Cela fait 32 ans que le bibliobus circule dans les écoles de la communauté urbaine de Sarrebruck. La bibliothèque de la ville, souhaitant coopérer avec son voisin français, a pris l'initiative de démarrer le projet Bi-Bus afin de renforcer sa politique transfrontalière forte», se souvient Nadine Schneider, la responsable allemande du projet. Le bus a ainsi pu commencer à franchir la frontière, donnant naissance à un partenariat binational, biculturel et bilingue.

L'envie et le plaisir d'apprendre

Au-delà de permettre à des enfants scolarisés dans des écoles géographiquement reculées des centres urbains d'accéder à la culture, le Bi-Bus poursuit un objectif bien précis. En proposant un large fonds documentaire allemand et français, cette bibliothèque à quatre roues permet aux jeunes d'être encouragés dans l'apprentissage de la langue de leur voisin à travers différentes actions. «Les animations proposées à bord du bus doivent donner aux enfants l'envie et le plaisir d'apprendre l'autre langue tout en s'amusant. C'est pour cela qu'il était important que les deux animatrices soient natives des pays respectifs qu'elles représentent», souligne Aurore.

3 Selon les animatrices, les enfants fréquentant le Bi-Bus deviennent naturellement plus ouverts aux autres. Photo: Bi-Bus

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Selon les animatrices, les enfants fréquentant le Bi-Bus deviennent naturellement plus ouverts aux autres. Photo: Bi-Bus Les enfants ne manquent pas d'exprimer leur gratitude aux animatrices. Photo: Bi-Bus Cartes illustrées, livres pop-up, ou encore marionnettes, tout est bon pour encourager les enfants dans l'apprentissage des langues. Photo: Bi-Bus

Car l'emprunt d'œuvres littéraires et cinématographiques n'est pas le seul loisir proposé par les deux bibliothécaires mobiles. Sur la route à partir de 7h30 du matin, Aurore et Nadine lisent des histoires – parfois rédigées par leurs propres soins – aux classes qui se succèdent devant elles. «Le concept pédagogique est quelque peu différent en Allemagne et en France», précise Nadine, l'animatrice allemande. S'il est quasi uniquement proposé aux écoliers germaniques d'emprunter des livres, les jeunes Français ont droit à de multiples animations en langue allemande.

Cartes illustrées, livres pop-up, marionnettes ou encore kamishibaï, une sorte de théâtre japonais, tout est bon pour encourager les tout-petits à se familiariser avec la langue de leur voisin. «Les enfants rient et échangent avec les marionnettes, et ont ainsi plus de confiance en eux pour s'exprimer en allemand», se réjouit Aurore, qui a trouvé dans ce projet une symbiose idéale entre ses passions pour les langues et les métiers du livre.

10.000 enfants

Jusqu'ici, 10.000 enfants ont pu profiter de cette initiative financée à hauteur de 60% par le Fonds européen de développement régional (Feder) via le programme Interreg. La plupart avec beaucoup d'enthousiasme, en témoignent les cris «Bi-Bus ! Bi-Bus ! Bi-Bus !» à chaque arrivée du bibliobus devant une école du territoire de l'Eurodistrict SaarMoselle. «Nous sommes sûres que nous apportons beaucoup aux enfants grâce à ce projet. Personne ne peut leur enlever l'éclat de leurs yeux lorsqu'ils prennent goût à la lecture et découvrent un tout autre monde. Le simple fait qu'une personne de langue maternelle du pays voisin soit là pour discuter avec eux est déjà quelque chose de très spécial pour eux», confie Nadine.

Les enfants demandent toujours où ils peuvent voir le bibliobus en dehors de l'école et se sentent toujours très tristes lorsque nous passons chez eux pour la dernière fois. Nadine, animatrice

Du point de vue des animatrices, les enfants fréquentant le Bi-Bus deviennent naturellement plus ouverts aux autres. «Le Bi-Bus leur donne plus d'assurance pour aller vers leur voisin, faire le premier pas en lui demandant comment il va», ajoute la responsable allemande. Avec le prêt des livres et autres DVD, l'accent est également mis sur l'autonomie et la responsabilité, tandis que le bilinguisme des œuvres participe à la création d'un sentiment accru d'appartenance à l'Union européenne chez les écoliers. «Le Bi-Bus sera, pour les enfants, l'un des moments forts de leur scolarité et ils y associeront naturellement la binationalité, l'identité franco-allemande et penseront automatiquement au pays voisin», appuie Aurore.

Une belle effervescence qui trouve aussi son public hors des périodes scolaires. Pendant les vacances d'été, les animatrices feront ainsi la lecture au zoo de Sarrebruck, de quoi faire plaisir à certains écoliers. «Les enfants demandent toujours où ils peuvent voir le bibliobus en dehors de l'école et se sentent toujours très tristes lorsque nous passons chez eux pour la dernière fois», fait savoir Nadine.

Chiffré à 1,29 million d'euros, tandis que l'enveloppe totale avoisine les 2,16 millions, l'investissement du Feder va permettre au projet de prendre une dimension plus écologique à partir du mois de novembre 2022. Le fonds documentaire franco-allemand du Bi-Bus va en effet déménager, dans un nouveau véhicule 100% électrique. «Ce bibliobus va nous offrir plus de possibilités et nous permettre d'enseigner encore plus aux enfants», prédit Aurore. Constamment revu et développé, ce concept pédagogique aurait assurément vocation à s'étendre dans d'autres territoires frontaliers au sein de l'Union européenne, selon ses responsables, tandis qu'à Sarrebruck, il peine déjà à satisfaire toutes les demandes. «Nous ne pouvons malheureusement pas atteindre toutes les écoles et les crèches intéressées des deux pays. Nous avons même déjà des demandes de Metz!», s'enthousiasme l'animatrice française. De quoi assurer à Nadine et Aurore de belles heures de vadrouille linguistique à venir, et aux écoliers d'incroyables découvertes culturelles supplémentaires.

Cet article a été récompensé par le prix Megalizzi-Niedzielski 2022. Décernée chaque année par la Commission européenne, cette distinction récompense deux jeunes journalistes européens prometteurs.

