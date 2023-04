La commune belge, frontalière au Grand-Duché, avait emboîté le pas au Luxembourg en devenant la première commune du royaume à bannir le glyphosate.

Décision de la Cour administrative

A Attert, le glyphosate reste toujours interdit

Simon MARTIN La commune belge, frontalière au Grand-Duché, avait emboîté le pas au Luxembourg en devenant la première commune du royaume à bannir le glyphosate.

La nouvelle est tombée comme un couperet ce lundi: la Cour administrative luxembourgeoise a confirmé le jugement du tribunal administratif annulant les décisions de retrait de l'autorisation de mise sur le marché de huit produits phytopharmaceutiques contenant la substance active dite du «glyphosate».

Rappelons que le Luxembourg voulait jouer un rôle de pionnier en interdisant l'utilisation de produits phytosanitaires contenant cette substance active et potentiellement cancérogène. Néanmoins, le groupe chimique «Bayer», derrière le fameux désherbant controversé «Roundup», avait porté plainte contre cette interdiction, qui était entrée en vigueur en janvier 2021. Le groupe a donc finalement obtenu gain de cause au Luxembourg, bien que la question au niveau européen n'ait toujours pas trouvé de réponse.

Cette décision a, en tout cas, pour conséquence que les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques concernés sont rétablies à partir de la date du prononcé de l'arrêt. «C'est une réelle déception pour le Luxembourg», déclare d'emblée Josy Arens, député-bourgmestre de la commune belge d'Attert, frontalière au Grand-Duché.

La commune d'Attert, précurseur belge

Le plus luxembourgeois des bourgmestres belges (il milite beaucoup pour les droits des frontaliers et veut faire reconnaître la communauté luxembourgeoise de Belgique) avait emboîté le pas au Grand-Duché. La commune d'Attert était ainsi devenue la première commune belge à interdire le glyphosate sur son territoire en février 2021, un mois après le Luxembourg.

L'homme dit avoir pris connaissance de la décision de la Cour administrative luxembourgeoise, non sans une certaine amertume. «Pour moi, il apparaissait tout à fait logique d'interdire le glyphosate», dit-il. Toujours est-il que contrairement à son voisin luxembourgeois, la commune d'Attert n'a quant à elle pas été visée par une plainte de la part du groupe allemand «Bayer».

Un peu plus de deux ans après le bannissement pur et simple des produits phytosanitaires, le projet de Josy Arens n'a semble-t-il pas donné des idées à d'autres communes belges. «A ma connaissance, nous restons donc la seule commune du pays à avoir pris cette décision. Nous restons en tout cas sur nos positions, quoi qu'il arrive. Deux ans plus tard, les agriculteurs d'Attert ont fini par écouler leurs stocks restants et tout le monde est satisfait. Vous savez, l'utilisation massive de ces pesticides constitue un réel enjeu de santé publique. Si on n'encourage pas la recherche pour trouver d'autres alternatives, on continuera à empoisonner le monde», explique le bourgmestre de la commune dont la moitié des terres sont exploitées par des Luxembourgeois.

Du côté grand-ducal, dans la foulée de la décision de la Cour administrative, on apprenait que le ministre Claude Haagen (LSAP) avait pris acte de l'arrêt. «Après une analyse détaillée de l'arrêt, le gouvernement en conseil décidera des suites à donner et les communiquera en temps voulu», a fait savoir le ministère.



