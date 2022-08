Pour ce week-end prolongé du 15 août, qui s'annonce chaud et ensoleillé, petite sélection de lieux de baignade en Grande Région, où se prélasser pendant une journée voire en profiter avec une ou deux nuitées.

Grande Région 4 min.

Loisirs et détente

9 plans d'eau où se baigner en Grande Région

Pascal MITTELBERGER Pour ce week-end prolongé du 15 août, qui s'annonce chaud et ensoleillé, petite sélection de lieux de baignade en Grande Région, où se prélasser pendant une journée voire en profiter avec une ou deux nuitées.

Il y a le «spot» qu'est le lac de la Haute-Sûre, souvent victime de son succès cet été, et des autres lieux de baignade luxembourgeois que sont les étangs de Remerschen au pays des Trois Frontières et le lac de Weiswampach dans le nord du Grand-Duché.

Sept idées pour profiter des eaux luxembourgeoises Pourquoi ne pas passer le week-end au bord ou sur l'eau ? Les lacs et les rivières du Luxembourg offrent suffisamment de possibilités pour cela. Le soleil sera de nouveau au rendez-vous ce week-end. Une bonne raison de sortir en famille ou entre amis.

Mais au-delà des frontières, plusieurs autres plans d'eau offrent la possibilité de piquer une tête et se détendre en Grande Région. Voici une sélection de neuf autres endroits pour se baigner dans les trois pays voisins, avec des possibilités d'hébergement sur place ou à proximité.



En France



• MADINE. Il s'étend sur plus de 1.100 hectares, à cheval sur les départements de la Meuse et Meurthe-et-Moselle : le lac de Madine est le plus grand de Lorraine par sa surface. Prisé des touristes depuis plusieurs décennies (sa mise en eau date du début des années 70), ce plan d'eau n'en reste pas moins un lieu d'évasion et de villégiature agréable. Outre la baignade, plusieurs autres activités, nautiques ou non, sont possibles.

Infos pratiques : lacmadine.com

Distance : 120 km de Luxembourg-Ville.

Le lac de Madine. Photo : DR

• LA MUTCHE. Récemment rénovée, la zone de loisirs de la Mutche, à Morhange en Moselle, est un bel écrin pour passer une journée en famille. Il y a une petite plage de sable fin et des jeux pour les enfants. On peut aussi se balader autour du plan d'eau et découvrir la faune et la flore locales depuis un observatoire à oiseaux.

Infos pratiques : saintavold-coeurdemoselle.fr

Distance : 110 km de Luxembourg-Ville.

• HANAU. C'est un peu plus loin du Luxembourg mais le pays de Bitche, à l'extrémité orientale de la Moselle et aux confins de l'Alsace, offre plusieurs lieux de baignade. Parmi ceux-ci, l'étang de Hanau, à Philippsbourg, offre certainement le cadre le plus idyllique, niché dans la forêt vallonnée Vosges du Nord et dominé par les ruines du château de Waldeck.

Infos pratiques : philippsbourg.fr

Distance : 160 km de Luxembourg-Ville.

En Allemagne

• LOSHEIM-AM-SEE. Situé au pays des Trois Frontières, côté sarrois, le lac de retenue de Losheim s'étend sur 31 hectares, en plein cœur du parc naturel de Saar-Hunsrück. On peut s'y détendre en famille (mini-golf, navigation en bouée géante motorisée sur le lac) et, donc, s'y baigner. Néanmoins, dernièrement, la baignade y était interdite en raison de la présence de cyanobactéries. Alors pensez à vérifier avant de vous mettre en route !

Infos pratiques : losheim-saarschleifenland.de

Distance : 60 km de Luxembourg-Ville.

• BOSTALSEE. Si une partie du Bostalsee, à quelques kilomètres de Sankt-Wendel en Sarre, est occupée par un Center Parc, il y a néanmoins une autre plage gratuite et on y trouve aussi une base nautique, car le lieu est adapté à la pratique de la voile. Le tour du lac à pied ou à vélo est également très agréable.

Infos pratiques : bostalsee.de

Distance : 100 km de Luxembourg-Ville.

Une partie du Bostalsee est occupée par un Center Parc mais l'autre partie est en accès libre. Photo : DR

• TRIOLAGO FREIZEITSEE. Situé en bord de Moselle, à Riol, non loin de Trèves en Rhénanie-Palatinat, le Triolago Freizeitsee est un petit complexe de trois plans d'eau permettant la pratique de plusieurs activités nautiques, dont la baignade. Le paysage y est magnifique, puisqu'on est entouré de vignes à flanc de coteau.

Infos pratiques : triolago.eu

Distance : 65 km de Luxembourg-Ville.

En Belgique

• CONCHIBOIS. A Saint-Léger, à mi-distance entre Arlon et Virton, le lac de Conchibois offre un cadre idéal à une belle journée en famille, avec une petite plage, des jeux pour les enfants et un espace de restauration, le tout niché au milieu de la verdure avec, en prime, l'écolabel Pavillon bleu.

Infos pratiques : visitgaume.be

Distance : 40 km de Luxembourg-Ville.

• CHERAPONT. Sur la commune de Gouvy, en Ardenne belge, on y trouve trois plans d'eau, dont un dispose d'une petite plage pour la baignade. Plusieurs sites touristiques se trouvent à proximité et permettent de prolonger le plaisir.

Infos pratiques : cherapont.be

Distance : 90 km de Luxembourg-Ville mais seulement 5 km de la frontière au nord du pays.



• BÜTGENBACH. Dans la province de Liège, à la frontière avec le parc naturel de l'Eifel en Allemagne, le lac de Bütgenbach dispose d'une plage nommée Venntastic Beach, où l'on peut pratiquer de multiples activités et se détendre. Néanmoins, l'endroit peut vite afficher complet et refuser de nouveaux visiteurs. Mieux vaut donc consulter le site internet, qui indique la tendance.

Infos pratiques : butgenbach.info ou worriken.be

Distance : 150 km de Luxembourg-Ville, 40 km de la frontière au nord du pays.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.