A deux pas de la frontière

6 kilos de drogue retrouvés chez lui, il est libéré !

Simon MARTIN A Athus (Belgique), juste à côté de Pétange, une perquisition avait permis de mettre la main sur un potentiel trafiquant de drogues. Le mandat de perquisition étant introuvable, le suspect a été remis en liberté.

Les policiers de la province de Luxembourg pensaient avoir réalisé un beau coup de filet à Athus (Belgique), à quelques kilomètres seulement de Pétange. La ville, tristement connue pour être un haut-lieu du trafic de drogues, a une nouvelle fois fait parler d'elle dans la presse belge, cette fois-ci pour une raison pour le moins insolite.

L'histoire, relayée par nos confrères de la DH, pourrait en effet prêter à sourire si elle ne concernait pas des faits aussi graves. Nous sommes le 28 décembre dernier dans la ville frontalière. Ce jour-là, des policiers font irruption au domicile d'un couple. Sur place, les forces de l'ordre découvrent des vêtements de luxe, 35.000€ en liquide mais aussi et surtout des stupéfiants en quantité: 600 grammes de cocaïne et 5 kilos de cannabis empaquetés et prêts à être revendus, rien que ça. Pour les policiers et le juge d'instruction, il n'y a pas l'ombre d'un doute: ils sont face à un trafic de drogues conséquent.

Un mandat introuvable

Une raison suffisante pour placer le jeune homme de 19 ans, toxicomane, sous mandat d'arrêt. Il passera ainsi une vingtaine de jours derrière les barreaux. En janvier, sa détention est prolongée d'un mois mais il décide de faire appel. L'affaire atterrit devant la chambre des mises en accusation à Liège et est donc plaidée. C'est là que l'avocat du suspect va sortir une cartouche pour le moins inattendue: l'absence de mandat de perquisition. Avant de pouvoir entrer dans une habitation, les policiers doivent se munir d'un mandat, délivré préalablement par un juge d'instruction.

Cela a-t-il été le cas lors de la fouille de décembre dernier? Toujours est-il que celui-ci est introuvable dans le dossier répressif. Une irrégularité également constatée par les juges qui n'ont eu d'autre choix que de constater l'infraction et donc d'annuler le mandat d'arrêt et de relâcher le suspect chez qui, on le rappelle, cinq kilos de cannabis et 600 grammes de cocaïne avaient été retrouvés. Une sacrée boulette...

