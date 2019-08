L'entreprise Qualibeef (ex-Veviba) et sa filiale AMB (Abattoir et Marché de Bastogne) ont été déclarées en faillite mardi par le tribunal de l'entreprise de Liège, division de Neufchâteau.

54 emplois supprimés à Bastogne

Jean-François COLIN

C'est une secousse sociale et économique pour Bastogne et sa région. La totalité des 54 membres du personnel de Qualibeef et d'AMB se retrouvent au chômage. Au vu des pertes engendrées et des dettes à rembourser, le tribunal de l'entreprise de Liège (division Neufchâteau) a tout de même décidé, à la demande des juges, de mettre un terme à la procédure de réorganisation judiciaire.

«Les documents sociaux leur seront délivrés le plus rapidement possible», a confirmé Jean-Charles Mottet, administrateur provisoire nommé le 16 mai dernier dans le cadre de la réorganisation judiciaire. «L'appel d'offres a été lancé», poursuit Jean-Claude Mottet qui précise que «le site est désormais complètement nettoyé, tous les stocks de viande ont été évacués.»

L'évacuation des stocks de viande a permis de remettre la structure en état Source: sillonbelge.be

Les repreneurs potentiels ont jusqu'au 15 septembre pour se faire connaître. A l'heure actuelle, selon les dires de l'administrateur provisoire, quatre à cinq candidats se sont déjà manifestés, mais leurs noms ne sont pas encore divulgués.



Pour rappel, Veviba, l'ancienne appellation de Qualibeef, s'était retrouvée au cœur d'un scandale sanitaire en mars 2018, pour une fraude relative à la date de congélation des viandes.

Scandale Veviba: «Tous les produits ont été retirés de la vente» Les fraudes détectées dans les abattoirs Veviba à Bastogne concernent la viande hachée et les queues de bœuf vendues au Luxembourg indiquent les ministères de la Protection des consommateurs et de la Santé. En précisant que «tous les produits ont été retirés de la vente».

Le ministre fédéral belge de l'Agriculture de l'époque, Denis Ducarme et l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) avaient alors retiré l'agrément à l'entreprise. L'activité de découpe de la viande s'était ensuite poursuivie sous la nouvelle appellation de Qualibeef.