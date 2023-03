Le Groupement de coopération européen Alzette Belval a lancé son 1er appel à projets dans le cadre du programme Interreg VI Grande Région.

Jusqu’au 18 avril

5,5 millions d’euros pour le 1er appel à projets du GECT Alzette Belval

Megane KAMBALA Le Groupement de coopération européen Alzette Belval a lancé son 1er appel à projets dans le cadre du programme Interreg VI Grande Région.

L’union fait la force et le Groupement de coopération européen Alzette Belval (GECT) l’a compris depuis longtemps. Créé le 8 mars 2013, il englobe l’État luxembourgeois, quatre communes du Grand-Duché (Esch-sur-Alzette, Mondercange, Sanem et Schifflange), l’État français et quatre de ses collectivités (la communauté de communes du Pays Haut Val d’Alzette, la Région Grand Est et les conseils départementaux de Moselle et de Meurthe-et-Moselle).

L’une de ses missions principales: être un «initiateur de projets transfrontaliers, notamment financés par les fonds européens et tout particulièrement le programme Interreg Grande Région».

Et c’est justement parce qu’il est reconnu comme «zone fonctionnelle», - autrement dit comme un ensemble de municipalités densément peuplées présentant un volume élevé de déplacements domicile-travail,- que le programme Interreg lui réserve une enveloppe budgétaire de 5,5 millions d’euros.

Au cœur de la démarche, un seul but: «accompagner les projets répondant à sa stratégie territoriale». Fait d’importance, il est d’ailleurs permis au groupement de gérer lui-même l’octroi des subventions.

Ainsi, le GECT a lancé son tout premier appel à projets le jeudi 23 mars à l’adresse de tout porteur de projet intéressé, qui aura jusqu’au 18 avril à 14h pour soumettre son dossier. Il faut néanmoins remplir trois conditions pour cela, à savoir, détenir «un partenariat et un financement transfrontaliers», mais surtout «un projet qui réponde à la stratégie du GECT et qui se déroule en majorité sur le territoire d’Alzette Belval».

Cartographie des communes et municipalités formant le Groupement de coopération européen Alzette Belval. Carte: GECT

Des projets à l'image de la piscine à ciel ouvert ERA

En matière d'entreprises possibles sur ce territoire symbole de coopération transfrontalière, certains penseront, à raison, aux pistes cyclables ou à de beaux projets éducatifs, tels que le bi-bus.

D'autres, plus nostalgiques ou rêveurs, penseront à la réhabilitation de la piscine ERA (Esch, Russange et Audun-le-Tiche). Depuis presque trente ans, l'endroit est à l'abandon, notamment en raison d'une mauvaise adéquation entre les installations et les normes d'hygiène. À l'origine, ce qui fut un grand stade nautique à ciel ouvert était un bassin de refroidissement pour l'aciérie des Terres Rouges.

Pourtant, l'idée d'une résurrection avait été évoquée lors d'un conseil communal d'Esch-sur-Alzette en 2021. Trois communes voisines réfléchissaient alors à la question et un projet architectural signé par des étudiants de l'université de Nancy avait démontré que «c'est tout à fait faisable», pour reprendre les mots de l'échevin Pim Knaf (DP), qui est également le président du GECT.

Contactée par nos soins, Marine Yeral, chargée de mission du groupement, confirme qu'un tel projet s'inscrirait dans l'esprit du GECT. «Il faudra toutefois bien plus que l'enveloppe accordée par Interreg ou alors un solide apport financier de départ de la part du porteur de projet!»

Avis aux amateurs donc, sachant que le groupement a mis en place son propre calendrier d’appels à projets (deux appels par an suivront ce premier appel) et une procédure en une seule étape, une simplification par rapport aux projets Interreg «classiques».

