Une quarantaine d'agresseurs s'en sont pris soudainement à des policiers en mission nocturne devant une discothèque de Trèves. Ils les ont frappés avec des bouteilles, des bâtons et des poings. La consternation est grande sur place.

De nombreux blessés

40 personnes agressent des policiers à Trèves

(dpa) - Quelques bouteilles vides et du verre cassé. Devant la discothèque de Trèves ce vendredi, peu de choses rappellent au matin ce qui s'y est passé quelques heures plus tôt, dans la nuit de jeudi à vendredi. Là, une intervention policière s'est soudainement transformée en bataille géante. En effet, une quarantaine d'agresseurs s'en sont pris à une demi-douzaine de policiers avec des bouteilles en verre, des poings et des bâtons en bois. Un caddie a également été lancé contre les agents.

«Les collègues ont vraiment craint pour leur vie là-bas», a déclaré le porte-parole de la police de Trèves, Uwe Konz. Cinq policiers ont été blessés lors de l'attaque nocturne - trois par les agresseurs et deux autres lorsque la police a utilisé un spray au poivre. Ils sont tous sortis de l'hôpital après avoir été soignés. «Agir avec une telle violence contre des fonctionnaires de police - nous n'avons encore jamais vu une telle escalade à Trèves», a expliqué Konz. Et ce, alors que leurs collègues ne faisaient que leur travail.

Celui qui s'en prend à la police s'en prend à chacun d'entre nous et s'en prend à notre État. La ministre-présidente de Rhénanie-Palatinat Malu Dreyer (SPD)

Contrairement à ce qu'avait annoncé la police, aucune barre de fer n'a été utilisée. Les politiciens du Land et de l'État fédéral ont fermement condamné l'attaque contre les fonctionnaires. La ministre-présidente de Rhénanie-Palatinat Malu Dreyer (SPD) a parlé d'un «déchaînement de violence inconcevable» qui aura de lourdes conséquences pour les auteurs. «Celui qui s'en prend à la police s'en prend à chacun d'entre nous et s'en prend à notre État», a déclaré Dreyer, qui vit à Trèves.

Une escalade rapide de violence

Le ministre de l'Intérieur du Land, Michael Ebling (SPD), a souligné que «les auteurs doivent ressentir toute la rigueur de la loi». Le gouvernement fédéral a également réagi avec horreur à l'attaque. Que sait-on jusqu'à présent? Selon ses propres informations, la police a été appelée dans le club peu après minuit pour une agression. Les protagonistes auraient alors été amenés devant la porte, où les policiers auraient commencé à enquêter.

Presque simultanément, des clients de la discothèque et d'autres venus de l'extérieur se sont «regroupés» et ont «brusquement adopté une position anti-policiers». Le groupe a ensuite été victime d'une agression physique ciblée de la part d'un homme, qui a été soutenu par d'autres personnes. Lorsque la police a arrêté deux «agresseurs», cela a été le déclencheur pour que le groupe s'en prenne aux policiers. En raison de l'ambiance surchauffée et du grand nombre de personnes alcoolisées, plusieurs voitures de police étaient déjà parties en renfort, selon la police.

Pour désamorcer la situation, un policier a tiré deux coups de semonce en l'air. La plupart des agresseurs se sont alors enfuis. Les quelque 40 suspects n'ont donc pas encore été identifiés. «Sur place, il s'agissait d'abord de s'occuper des blessés», a déclaré le porte-parole. Outre les policiers, deux ou trois autres personnes du groupe ont été blessées par un spray au poivre.

L'alcool, l'un des facteurs pour expliquer l'incident

Concernant les raisons possibles, Konz a déclaré : «Il est certain que l'alcool en est une. Ensuite, il s'agit peut-être même d'une défiance vis-à-vis des institutions de l'État, de la police très concrètement». Mais comme les agresseurs n'ont pas encore été interpellés, on ne peut que supposer à l'heure actuelle.

Deux personnes arrêtées, âgées de 42 et 21 ans, sont originaires de Trèves, a précisé Konz. La police enquête à présent sur des préventions de coups et blessures, de résistance aux agents d'exécution, d'atteinte grave à l'ordre public et de tentative de libération de prisonniers. Elle demande aux témoins de télécharger des vidéos et des photos sur un portail d'information.

Les policiers sont de plus en plus souvent victimes d'actes de violence plus que par le passé. En 2021, l'Office fédéral de la police criminelle a enregistré 88.626 policiers concernés, soit une augmentation de 4,5 % par rapport à l'année précédente. Une porte-parole du BKA a déclaré vendredi que les chiffres actuels pour l'année 2022 n'étaient pas encore disponibles.

Des attaques massives contre les forces d'intervention et de secours ont eu lieu dans plusieurs villes allemandes dans la nuit du Nouvel An. Dans la capitale Berlin notamment, des policiers et des pompiers ont été attaqués avec des pétards et des fusées. Des dizaines de personnes ont été blessées.

Le meurtre de deux jeunes policiers fin janvier 2022 près de Kusel dans le Palatinat occidental a également suscité l'horreur dans toute l'Allemagne. Un homme de 39 ans y avait abattu une policière stagiaire et un commissaire de police pour couvrir des actes de braconnage. Il avait été condamné à la prison à vie en novembre 2022 par le tribunal de Kaiserslautern. Le jugement n'est toutefois pas définitif.

