30.000 doses de vaccin supplémentaires pour la Moselle

Les autorités françaises accélèrent la vaccination dans le département, très touché par les variants du covid-19. De nouveau créneaux de réservation vont être débloqués dans les prochains jours pour administrer les précieux sérums plus rapidement.

(ASdN) - Alors que la situation épidémique se dégrade en Moselle, la vaccination accélère d'un cran. Pour mieux lutter contre le virus et ses variants, le département français recevra ainsi 30.000 doses du vaccin Pfizer supplémentaires, précise la préfecture dans un communiqué publié ce lundi.

Le département n'a pas tardé à appuyer sur l'accélérateur, quelques jours seulement après le passage du Premier ministre. Ce week-end, une opération exceptionnelle a permis de vacciner 2.000 personnes, visant en priorité les seniors de plus de 75 ans et des professionnels de santé. Les 28.000 autres doses promises, en plus des livraisons initialement prévues, devraient arriver dans les deux prochaines semaines.

De leur côté, les centres de vaccination accélèrent également la cadence, notamment par «l'élargissement des horaires d’ouverture, une augmentation du nombre d’injections à l’heure ou encore une ouverture le samedi», précise la préfecture. En outre, de nouveaux centres vont ouvrir leur porte dans les prochains jours.

Selon les dernières données officielles, 33.904 personnes avaient été vaccinées en milieu de semaine dernière en Moselle, soit 3,3% de la population. Le taux de positivité des dépistages s'élevait quant à lui à 7,5% dans le département, contre 2,09% au Luxembourg ce dimanche. En moyenne, 430 nouveaux cas et 10 décès sont recensés chaque jours dans le département.

