La Wallonie veut faire du site de Redu-Transinne en province de Luxembourg une véritable «Cyber Valley» et accueillir les meilleurs talents en la matière. Pour ce faire, une école internationale dédiée à la cybersécurité a été créée.

25 Luxembourgeois à la première école de cybersécurité

Plus de 6.000 milliards de dollars. C'est le coût qu'a représenté en 2021 la cybercriminalité à travers le monde. Un cinquième des attaques ont visé l'Europe, selon le patron de Leonardo, géant italien de l'aéronautique et de la défense.

Dans notre société ultra-connectée, la cybersécurité est devenu un enjeu capital. Au niveau européen, il s'agit même de l'enjeu de sécurité n°1. Avec «environ 3.500 satellites en service autour de la terre actuellement», expliquait le directeur général de l'ESA Joseph Aschbacher à nos confrères de L'Echo en octobre 2021, «la protection des flux d’informations qui viennent de ces satellites est cruciale pour quasi toutes nos activités sur Terre.»

Parmi ceux qui veulent se positionner comme des acteurs incontournables dans le domaine, figurent le Luxembourg, mais aussi la Wallonie, qui a lancé en mai dernier CyberWal, une plateforme interuniversitaire dédiée à la cybersécurité, afin de créer un véritable écosystème dédié.

Des matières complémentaires au cursus universitaire

L'aspect éducatif fait également partie du projet. A la mi-décembre, à Transinne, en province de Luxembourg, 80 étudiants venus de toute l'Europe, dont 25 en provenance de l'Université de Luxembourg, ont participé à la première école internationale de cybersécurité, chapeautée par un comité scientifique présidé par le Pr. Axel Legay, de l'UCLouvain. «Ça a été un très grand succès pour une première édition», lance avec enthousiasme Georges Cottin, conseiller général du groupe Idélux, qui est entre autres à l'initiative du projet CyberWal.

Durant une semaine, les étudiants ont abordé des matières complémentaires à leur cursus universitaire. «Par exemple, les professeurs ont évoqué la cybersécurité dans les infrastructures mécaniques et électroniques des entreprises. Elles sont de plus en plus victimes de cyberattaques et ces infrastructures constituent des ''points faibles'' par lesquels les hackers peuvent s'infiltrer dans le système informatique des sociétés», détaille Georges Cottin. «Il s'agit d'un centre de formation international de très haut vol. Les thématiques qui ont été enseignées étaient toutes en lien avec les besoins des institutions et des entreprises.»

Au vu du succès de cette première édition, il est d'ores et déjà acquis qu'il y aura une autre école internationale de cybersécurité en 2023 et 2024. «L'objectif derrière tout cela, c'est aussi d'attirer des talents et construire une véritable ''Cyber Valley'' à Redu-Transinne», ajoute Georges Cottin.

Le pôle majeur de la cybersécurité en Europe

Au total, la Wallonie, à travers son plan de relance, a alloué une enveloppe de 8,355 millions d'euros pour faire de l'Ardenne belge une «Cyber Valley». À côté de cette école, la région a aussi financé l'implémentation d'un des premiers démonstrateurs quantiques en Europe, pour développer la recherche sur les clés quantiques, une forme de chiffrement hautement sécurisé inaccessible aux pirates informatiques. Le budget servira aussi à financer un «Cyber Ranch», une plateforme de simulation d’incidents de sécurité informatique.



Avec ces développements, les sites belges de Redu et Transinne viennent confirmer qu'ils sont en bonne voie pour devenir le pôle majeur de la cybersécurité spatiale européenne, comme cela a été confirmé lors de la dernière réunion des ministres de l'Espace à Paris en novembre dernier.

«Accueillir l'excellence mondiale»

L'écosystème de cybersécurité en cours de construction sera complété par des centres d'excellence. C'est à Redu que l'ESA a décidé de baser son centre de cybersécurité européen, lequel va être chargé d'assurer la protection cyber des activités au sol et en vol de l'Agence européenne. En plus de cela, le groupe Rhea va ouvrir d'ici fin 2023 sur le parc d'activités économiques Galaxia à Transinne, à quelques kilomètres de là, un centre européen d'excellence de cybersécurité pour prévenir et détecter les risques de cyberattaques. La première pierre a été posée en avril dernier. Le budget de 20 millions d'euros pour concrétiser l'infrastructure représente le plus gros investissement privé jamais réalisé en Belgique dans ce domaine.

«Avec tous ces projets, nous visons à accueillir l'excellence mondiale au niveau des compétences en la matière», souligne Georges Cottin. Une expérience qui profitera également à ses voisins luxembourgeois, que ce soit SES ou le satellite LUXEOSys. «Les liens entre les deux pays sont forts et évidents. La Belgique et le Luxembourg collaborent déjà par exemple en matière de distribution de clés quantiques. Nos deux pays sont au cœur des développements high-tech et nous souhaitons évidemment que cela continue dans les prochaines années.»

Le premier planétarium wallon Du côté de Transinne, ce ne sont pas les projets qui manquent! À quelques jours de Noël, le gouvernement wallon a annoncé que le premier planétarium wallon digne de ce nom verrait le jour à côté de l'Euro Space Center. Il devrait ouvrir ses portes au public fin 2024. D'une belle taille, et doté des technologies les plus récentes, il se présentera sous la forme d'un dôme avec gradins et pourra accueillir jusqu'à 150 spectateurs. Des films mixant des vues réelles ou virtuelles d'objets ou de personnes ayant participé à l'odyssée spatiale y seront projetés. Les autorités wallonnes espèrent que ce nouvel outil renforcera l’attractivité internationale du site et sensibilisera aux carrières scientifiques et technologiques.

