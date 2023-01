L'édition 2022 du marché de Noël de Strasbourg a connu une fréquentation «record», avec «environ 2,8 millions de visiteurs», a annoncé jeudi la mairie écologiste qui, avec 15% d'économies d'énergie, s'est aussi félicitée d'avoir dépassé ses objectifs.

Fréquentation record

2,8 millions de visiteurs pour le marché de Noël de Strasbourg

(AFP) - Cette 452 édition, organisée du 25 novembre au 24 décembre, a connu «une hausse sensible» de «30%» de fréquentation par rapport à 2021, année «de reprise» après l'édition 2020 annulée en raison de l'épidémie de covid, a indiqué lors d'une conférence de presse Joël Steffen, le président de l'office de tourisme de Strasbourg.

Par rapport à 2019, «une bonne édition» qui s'était tenue un an après l'attentat islamiste qui avait fait cinq morts, la fréquentation 2022 est également en hausse «de 10%», a-t-il ajouté.

Dans ses années fastes, le Christkindelsmärik (nom alsacien du marché de Noël, qui se tient depuis 1570 à Strasbourg) accueillait en effet entre 2 et 2,5 millions de visiteurs, selon la même source. «Le travail porte ses fruits (...) les gens se rendent bien compte qu'on réfléchit» et «qu'on agit», s'est félicité Guillaume Libsig, adjoint chargé des animations urbaines.

Dans un contexte économique et énergétique tendu, la mairie dirigée par Jeanne Barseghian a pris d'importantes mesures de sobriété énergétique et repensé l'implantation des plus de 300 chalets dans le centre de Strasbourg.

15% d'économie d'énergie

Les exposants avaient ainsi pour obligation d'éclairer leur chalet en LED et les horaires avaient également été adaptés, avec une fermeture à 20h, y compris le week-end. Les illuminations avaient également été raccourcies d'une semaine. «On avait un objectif de 10% d'économie (d'énergie), on a fait 15%», a encore souligné M. Libsig.

Parmi les phénomènes pouvant expliquer ces «excellents chiffres», une «confiance» retrouvée «dans l'événement» et «dans le rapport à la pandémie», à laquelle se rajoute «une envie d'événements (...) rassurants, conviviaux», a estimé pour sa part M. Steffen.

«Noël est un événement repère (...) La question qu'on se pose, c'est est-ce que cette édition exceptionnelle est contextuelle», entre le covid et la crise énergétique, «ou le modèle structurel, la nouvelle base de fréquentation», a encore déclaré Guillaume Libsig, estimant qu'il faudra additionner les «données fiables» sur quelques années pour savoir si ce modèle est «exploitable».