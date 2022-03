202 candidats résidant au Luxembourg se sont présentés entre 2017 et 2021 à l'examen d'entrée en médecine et en dentisterie. 64 d'entre eux ont réussi l'examen mais tous n'ont pas pu accéder aux études.

En raison du quota en Fédération Wallonie-Bruxelles

15 Luxembourgeois arrêtés dans leurs études de médecine

Mélodie MOUZON

Effectuer un cursus complet en médecine en restant au Luxembourg. Voilà qui n'est pas encore une réalité aujourd'hui mais qui le deviendra peut-être dans quelques années. Depuis septembre 2020, l'Université de Luxembourg propose un bachelor complet en médecine. Mais pour compléter son cursus avec un master, il faut encore se rendre à l'étranger.

La Belgique fait notamment partie des destinations de choix pour ces candidats médecins. En février dernier, l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur (ARES) belge a détaillé ses statistiques des cinq premières éditions de l’examen d’entrée en médecine et dentisterie organisé en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils révèlent que les étudiants étrangers n'ont jamais été aussi nombreux. Désormais, un peu plus de la moitié des étudiants sont des résidents belges, contre 70% pour la première édition de l'examen d'entrée en 2017.

64 ont réussi l'examen

Entre 2017 et 2021, 202 candidats résidant au Luxembourg se sont présentés à cet examen d'entrée, rapporte le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Claude Meisch (DP) dans sa réponse à une question du député Mars Di Bartolomeo (LSAP). Parmi eux, 64 ont réussi l'examen.

Le député socialiste a voulu savoir combien de ces étudiants luxembourgeois ont été arrêtés dans leurs projets d'études. Les règles autour de l'examen d'entrée en médecine et dentisterie prévoient que les non-résidents ne peuvent pas représenter plus de 30% du total des lauréats pour chacune des filières. Les non-résidents peuvent donc réussir l'examen, sans pouvoir cependant avoir accès aux études.

Les derniers chiffres montrent qu’il n’y a jamais eu autant de non-résidents arrêtés par le quota. Mars Di Bartolomeo, député LSAP

Un classement

«S’ils sont trop nombreux à avoir passé l’épreuve avec succès, on procède à un classement selon la note obtenue au score total. Et seuls les candidats classés en ordre utile sont reconnus lauréats. Les derniers chiffres montrent qu’il n’y a jamais eu autant de non-résidents arrêtés par le quota», écrit le député Mars Di Bartolomeo.

Dans les 64 étudiants résidant au Luxembourg et ayant réussi l'examen d'entrée, 15 n'ont pas pu avoir accès en 2021 aux études de médecine et de dentisterie en raison du quota non-résident. 7 étaient de nationalité luxembourgeoise, 6 de nationalité française, 1 de nationalité belge et 1 de nationalité allemande. «A noter qu’avant 2021, aucun candidat ayant son domicile au Luxembourg n’a été arrêté par le quota non-résident», précise le ministre.

Un accord entre les deux pays

Claude Meisch informe que la plupart du temps, «les candidats qui souhaitent faire des études en médecine postulent auprès de plusieurs universités, dont notamment l’Université du Luxembourg.»

Le 4 janvier dernier, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique ont signé un accord garantissant l’accès de huit détenteurs du bachelor en médecine de l’Université du Luxembourg au deuxième cycle d’études médicales dans une des universités de la Communauté française de Belgique. «Cette possibilité sera offerte à partir de l’année académique 2023-2024, étant donné que les premiers étudiants obtiendront le bachelor en médecine de l’Université du Luxembourg à la fin de l’année académique 2022-2023», souligne le ministre.

Le nouvel accord maintient les dispositions d’un précédent accord particulier relatif à la coopération universitaire en formation médicale, signé à Bruxelles le 17 juillet 2017. Celui-ci prévoit la possibilité, pour un maximum de 15 étudiants de l'Université de Luxembourg qui ont réussi leur première année de médecine, d'accéder en deuxième année d'études en sciences médicales dans une université en Communauté française de Belgique.

