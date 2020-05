Avec la reprise des activités, la SNCF va commencer à remettre plus de liaisons en circulation entre France et Grand-Duché à compter du 11 mai. Il faudra juste s'habituer aux nouvelles conditions de voyage.

118 TER quotidiens pour les frontaliers lorrains

Patrick JACQUEMOT

Dès le 11 mai, la région Grand Est offrira quelque 200.000 masques chirurgicaux pour les usagers des TER. Une protection en cadeau pour leur confiance dans le réseau rail, notamment sur la ligne Metz-Luxembourg. Avec la SNCF, mercredi, David Valence a ainsi annoncé ce geste symbolique pour celles et ceux qui -déconfinement oblige- retrouveront le chemin des gares dans quelques jours. Et le vice-président du conseil régional en charge des mobilités d'assurer : "Ensemble, il faut inventer une nouvelle normalité dans l'usage du train notamment. Il faut s'habituer à des pratiques qui n'étaient pas encore en usage voilà tout juste deux mois."

A commencer donc par le port du masque, obligatoire désormais pour quiconque empruntera une rame. A compter du 18 mai, une nouvelle distribution de 130.000 masques (simples cette fois) sera proposée aux passagers, soit directement en gare, soit via les contrôleurs, soit au guichet lors de l'achat de son titre de transport. Car rassurer est devenu le maître-mot pour la région et la SNCF qui savent que monter dans un wagon ne sera pas un geste facile pour nombre de voyageurs.

Place assise assurée

Des trains, pourtant, il va y en avoir de remis en service. «118 liaisons chaque jour pour le seul axe Nancy-Luxembourg», informe Stéphanie Dommange de la SNCF. Au vu de son caractère essentiel, la liaison a été largement confortée. Mais attention, désormais, un marquage viendra rappeler que seul un siège sur deux est accessible, distanciation sanitaire oblige. «Pour l'instant, nous avons compté 80 personnes en moyenne dans les TER qui vont et viennent au Grand-Duché, donc même avec une disponibilité de places réduite de moitié, nous aurons les capacités de recevoir les usagers.»

Attention au départ des 14 «trains sensibles» Au 11 mai, les navetteurs frontaliers habitués du train retrouveront 61% des capacités en service avant la crise sanitaire. A l'heure du déconfinement, ils devront s'habituer à trouver à quai des «trains sensibles». Autrement dit des navettes uniquement accessibles aux abonnés TER et aux personnels de santé. Pour la liaison Nancy-Luxembourg, chaque jour de semaine, 14 liaisons seront ainsi mises en service aux horaires de pointe. La liste de ces liaisons quotidiennes sera précisée chaque jour, vers 17h, sur le site et l'application TER Grand Est.

Aujourd'hui, la SNCF table sur une fréquentation de redémarrage réduite de 60% par rapport à la période d'avant le covid. «Au 1er juin, selon nos estimations, la demande aura retrouvé près de 65% de son total habituel», poursuit Stéphanie Dommange. Plus de navetteurs frontaliers attendus, donc plus de rames mises en service au fil des jours. Lundi prochain, 14.000 places seront ainsi mises en circulation, contre 16.000 deux semaines plus tard. Et ainsi de suite, au fur et à mesure de la montée du flux de voyageurs.

Les passagers lorrains toujours en mal de TER L'Association des voyageurs du TER Metz-Luxembourg veut peser auprès des autorités du Grand-Duché. Il est vrai que les difficultés rencontrées sur les rails par les frontaliers peuvent, à terme, pénaliser l'attractivité du pays.

Au passage, la région et la SNCF affichent un grand sourire à l'approche du 11 mai. En effet, l'ensemble des 12 rames du réseau Nancy-Luxembourg seront équipées du système ERTMS. Plus besoin de changer de quai en gare de Thionville... En effet, malgré la crise, les équipes techniques du chemin de fer ont poursuivi l'effort d'équipement des TER devant circuler avec ce dispositif de sécurité indispensable sur les voies ferrées du Grand-Duché. «Une 19ème rame vient même d'arriver en Lorraine cette semaine», indique la SNCF. La compagnie entend d'ailleurs terminer équipement et tests de validation des rames frontalières d'ici fin juin.

