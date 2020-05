10 millions de masques attendent les frontaliers

L'armée a reçu pour mission de distribuer les 50 protections offertes par l'Etat luxembourgeois à chaque travailleur frontalier. Lundi, les militaires ouvriront douze sites de ravitaillement, et ce jusqu'au 24 mai.

Patrick JACQUEMOT L'armée a reçu pour mission de distribuer les 50 protections offertes par l'Etat luxembourgeois à chaque travailleur frontalier. Lundi, les militaires ouvriront douze sites de ravitaillement, et ce jusqu'au 24 mai.

Pas de doute, la levée du confinement est bien en marche. Ainsi, pendant que les pompiers du CGDIS organisent la distribution des 50 masques à chaque citoyen luxembourgeois de plus de 16 ans, voilà l'armée montant au front pour s'occuper du cas des frontaliers. En effet, le gouvernement luxembourgeois a décidé de proposer gratuitement à plus de 200.000 salariés belges, allemands et français, les mêmes protections buccales qu'au reste de la population.

Comme les militaires l'avaient déjà fait pour les artisans, c'est sous forme de drive-in que va s'organiser cette distribution massive débutant lundi 11 mai, à partir de 7h. Pendant deux semaines, les troupes seront sur le pied de guerre sur 12 sites. Chaque travailleur concerné devrait ainsi recevoir un courrier lui spécifiant ce droit à 50 masques chirurgicaux à l'heure de la reprise de l'activité dans de nombreux secteurs. Attention, qui se présentera sans cette lettre ne pourra bénéficier de protections.

Où les trouver? • Bettembourg : Parking Park Merveilleux, Route de Mondorf

• Diekirch : Zone industrielle ZANO près du Garage Renault

• Echternach : Parking eLake Festival, CR 378

• Esch-Belval : Parking Square Mile, Boulevard du Jazz

• Frisange : Park & Ride, Chaussée Robert Schumann

• Luxembourg : Park & Ride Lux-Sud Howald, rue In Bouler

• Luxembourg : Aéroport du Findel Parking E, rue de Trèves,

• Mertert : P+R Wasserbillig/Mesenich

• Steinfort : P+R, rue Collart

• Troisvierges : Gare, rue Staedtgen Sachant que la distribution s'effectuera également sur des sites accessibles seulement aux piétons comme aux Rotondes à Luxembourg (Place des Rotondes), au Funiculaire du Kirchberg (Avenue J.F. Kennedy) ou à la gare de Troisvierges.

Muni de son voucher, comme celui d'un collègue ou d'un proche, il sera possible de se voir remettre les masques mis à disposition. Un QR code figurant sur chacun des courriers expédiés, aucune fraude ne sera possible. Et pas de panique, si vous n'avez pas encore reçu la précieuse lettre. Afin d'éviter tout afflux massif le premier jour, il a été procédé à un envoi séquentiel.

Par contre, les salariés frontaliers qui n'auraient pas reçu le courrier de l'administration luxembourgeoise mais auraient un besoin impérieux de masques peuvent toujours se rendre sur les sites du Findel et d'Esch-Belval (adresses ci-dessus). Là, muni d’une pièce d’identité, un agent assistera les demandeurs.

Enfin, il est à retenir que, pour l'heure, les contrôles de circulation restent valables entre France et Luxembourg, notamment. Tout salarié frontalier se rendant au Grand-Duché doit pouvoir présenter aux agents un certificat de son employeur justifiant son emploi de l'autre côté de la frontière.

Les horaires d’ouverture des sites de distribution sont les suivants :

- du lundi au vendredi de 7h à 19h

- les samedis et dimanches de 9h à 17h

- Le 21 mai (férié) uniquement les sites Findel et Esch-Belval resteront ouverts de 9h à 17h.



