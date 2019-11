Yves Maas devient CEO par intérim d'ABBL

Après des tensions au sein de l'association des banques et banquiers du Luxembourg, Serge De Cillia a démissionné de ses fonctions. Si son successeur n'a pas été officiellement désigné, ses missions ont été confiées temporairement à l'ancien président de l'ABBL.

Après des tensions au sein de l'association des banques et banquiers du Luxembourg, Serge De Cillia a démissionné de ses fonctions. Si son successeur n'a pas été officiellement désigné, ses missions ont été confiées temporairement à l'ancien président de l'ABBL.

Remplacement à la tête de l'Association des banques et banquiers du Luxembourg : Yves Maas remplace l'ancien CEO Serge de Cillia, «qui a fidèlement servi l'ABBL et ses membres pendant près de 20 ans», selon un communiqué. Le conseil d'administration remercie de Cillia pour son dévouement et son engagement et lui souhaite bonne chance pour l'avenir.

Déjà début novembre, plusieurs échos de la Place faisaient état de graves tensions au sein de cette association influente pour le secteur financier national. Serge de Cillia avait été remercié, selon Reporter.lu, en raison de son style de leadership et des tensions avec les membres du conseil d'administration de l'ABBL.



Un homme du sérail

Yves Maas, qui a débuté sa carrière chez Cedel Bank (aujourd'hui Clearstream) avait rejoint le Crédit Suisse en 1999. L'homme possède une vaste expérience du secteur financier, au Luxembourg mais également à l'étranger. En 2017, il avait été nommé président du Conseil d'administration du Crédit Suisse Luxembourg. Il a été président de l'ABBL de 2014 à 2018 et avait été élu vice-président l'an dernier.

«Je sais que l'ABBL est entre de bonnes mains avec Yves Maas. Je suis persuadé qu'Yves Maas nous aidera à assurer une transition sans heurt et à nous concentrer sur le service à nos membres», confie Guy Hoffmann, président de l'ABBL.