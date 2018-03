Les Etats-Unis ont laissé entendre mercredi que le Canada et le Mexique pourraient finalement être exemptés des taxes sur l'acier et l'aluminium, sans écarter le risque d'une confrontation commerciale avec l'Union européenne.

Washington pourrait lâcher du lest sur les taxes sur l'acier et l'aluminium

(AFP) - «Il y a des dérogations possibles pour le Mexique, le Canada (...) et potentiellement d'autres pays», a déclaré Sarah Sanders, porte-parole de Donald Trump, évoquant une évaluation «pays par pays» sur des critères de «sécurité nationale».



«Nous pensons que le président signera quelque chose d'ici la fin de la semaine», a-t-elle également confirmé.

Le président américain Donald Trump a promis jeudi que les taxes à l'importation sur l'acier et l'aluminium qu'il devrait annoncer dans la journée seraient «très équitables». «Nous allons être très équitables et très flexibles», a lancé M. Trump quelques heures avant la promulgation de ces taxes dont l'annonce a ravivé le spectre d'une guerre commerciale entre les Etats-Unis et nombre de ses alliés, Canada et Union européenne en tête.

Taxes de 25% sur l'acier

Donald Trump avait annoncé il y a une semaine son intention d'imposer 25% de taxes sur les importations d'acier et 10% sur celles d'aluminium, ravivant le spectre d'une guerre commerciale entre les Etats-Unis et nombre de ses alliés à commencer par le Canada, son premier partenaire commercial et premier fournisseur d'acier.

L'évocation de ces exemptions intervient alors que le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross, a également donné des signes d'apaisement en assurant que la décision d'appliquer ces taxes avait été «mûrement réfléchie» et que les Etats-Unis ne cherchaient pas une guerre commerciale.

De plus, le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a indiqué que des «dérogations» étaient à l'étude et que l'administration «négociait des deals» au cas par cas.

Ces commentaires tranchent avec l'intransigeance affichée ces derniers jours par Donald Trump et plusieurs de ses conseillers qui avaient évoqué le week-end dernier des taxes imposées à tous les pays sans exception.

Son principal conseiller économique, Gary Cohn, a démissionné mardi en raison de son opposition à de telles mesures.

Une centaine d'élus républicains de la Chambre des représentants ont également fait parvenir mercredi une lettre au président lui demandant de ne pas imposer des taxes uniformes, dans laquelle ils font état de leur «profonde préoccupation» quant aux conséquences de telles taxes sur les entreprises américaines et recommandent des mesures plus «ciblées».

Recevant mardi à la Maison Blanche le Premier ministre suédois Stefan Löfven, le président américain s'en était vivement pris aux Européens qui «rendent pratiquement impossible pour nous de faire des affaires avec eux et pourtant envoient, eux, leurs voitures et tout le reste aux Etats-Unis».

"L'Union européenne ne nous a pas bien traités»

«L'Union européenne ne nous a pas bien traités. Et c'est une situation commerciale très, très injuste», avait-il tempêté.

Si l'administration Trump semblait mercredi vouloir ménager ses partenaires canadien et mexicain, la situation restait encore floue s'agissant des pays de l'Union européenne.

La commissaire européenne au Commerce Cecilia Malmström espère toujours éviter «toute escalade» et voir l'Union européenne exemptée. Pour autant, celle-ci a publiquement fait savoir qu'elle préparait des représailles ciblant des produits américains emblématiques. Elle a affirmé qu'«il n'y a pas de gagnants dans une guerre commerciale» qui «nuirait aux relations transatlantiques».

Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a averti mercredi que les guerres commerciales étaient «mauvaises et faciles à perdre» en réponse au président américain qui avait argué qu'elles étaient «bonnes et faciles à gagner».

L'UE pourrait taxer l'acier américain et le beurre de cacahuète

«Il est désormais temps pour les responsables politiques des deux côtés de l'Atlantique d'agir de façon responsable», a-t-il toutefois plaidé, précisant que le contentieux serait au programme du prochain sommet européen à Bruxelles les 22 et 23 mars.

La commissaire suédoise a détaillé les mesures en préparation par Bruxelles, à commencer par une liste de produits américains qui pourraient être taxés afin de compenser en valeur le dommage causé à l'industrie européenne.

Cette liste, encore en discussion, comprend «des produits en acier, industriels et agricoles», et notamment «certains types de bourbon» ainsi que «le beurre de cacahuète, les airelles et le jus d'orange», a précisé Mme Malmström.

Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker avait déjà révélé que des marques symboliques comme Harley-Davidson et Levi's, ainsi que le bourbon, étaient dans le collimateur de Bruxelles.

Six milliards d'euros d'exportations en jeu pour l'Europe

Les Européens exportent environ 5 milliards d'euros d'acier et 1 milliard d'euros d'aluminium chaque année vers les Etats-Unis.

Jeudi, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a prévenu Washington que Pékin adoptera «certainement» une «réponse appropriée et nécessaire» face à d'éventuelles sanctions commerciales américaines.

Principal producteur mondial d'acier et d'aluminium, la Chine ne fournit toutefois qu'une infime partie des importations américaines dans ces secteurs.

Le déficit commercial des Etats-Unis a connu une nouvelle poussée en janvier à 56,6 milliards de dollars (+5%). Pour les seuls biens, le déficit avec l'Union européenne a reculé de 13,9% pour retomber à 13,6 milliards de dollars, dont 5,4 milliards vis-à-vis de l'Allemagne.

Il a atteint, sur l'ensemble de l'année 2017, 568,4 milliards pour les biens et services et 811,2 milliards de dollars pour les seules marchandises.