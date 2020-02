La crainte des répercussions majeures du coronavirus sur l'économie internationale entraîne dans son sillage la chute des marchés financiers. L'indice Nikkei a lâché 3,34%, là où le Dow Jones a enduré sa pire séance depuis deux ans.

Wall Street et Tokyo dévissent

La crainte des répercussions majeures du coronavirus sur l'économie internationale entraîne dans son sillage la chute des marchés financiers. L'indice Nikkei a lâché 3,34%, là où le Dow Jones a enduré sa pire séance depuis deux ans.

(AFP) - A l'issue des échanges, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes a lâché 3,34%, soit un plongeon de 781,33 points, à 22.605,41 points, et l'indice élargi Topix a abandonné 3,33% à 1.618,26 points. A Wall Street, le Dow Jones avait enduré lundi sa pire séance en plus de deux ans avec une chute de 3,56%, le Nasdaq tombant de 3,71% et le S&P 500 de 3,35%. Les investisseurs s'inquiètent sérieusement des conséquences de l'épidémie sur l'économie mondiale.

La directrice du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a estimé dimanche que le nouveau coronavirus mettait «en péril» la reprise de l'économie mondiale. Elle s'exprimait lors d'une réunion du G20 à Ryad, groupe de nations qui s'est dit prêt à agir pour limiter les «risques» sur la croissance.

Au Japon, le coronavirus a entraîné l'hospitalisation de 691 personnes du paquebot Diamond Princess mis en quarantaine près du port de Yokohama, et de 156 personnes dans différentes provinces de l'archipel. «Nous sommes à un moment critique, soit nous arrivons à minimiser le pic avec des précautions de la part de tout le monde, soit le nombre de cas augmente rapidement», ont averti lundi soir des spécialistes japonais des maladies infectieuses.

En Chine, le nombre de décès est monté ce mardi à 2.663 pour plus de 77.500 personnes contaminées. La situation s'est aussi nettement aggravée en Corée du Sud, ainsi qu'en Italie.