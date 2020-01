Si les entités de moins de 50 salariés représentent 97,5% des entreprises de l'économie marchande au Luxembourg (hors finance), elles ne pèsent toutefois que pour 29% du chiffre d'affaires généré dans le pays.

Vive les petites entreprises made in Luxembourg

Patrick JACQUEMOT Si les entités de moins de 50 salariés représentent 97,5% des entreprises de l'économie marchande au Luxembourg (hors finance), elles ne pèsent toutefois que pour 29% du chiffre d'affaires généré dans le pays.

Petites mais solides, les petites entreprises grand-ducales. Ainsi, en publiant jeudi, son Portrait chiffré des entreprises au Luxembourg, le Statec indique que ces structures de taille modeste (- de 50 personnels) ont une réelle importance dans l'économie du pays. A elles seules, ces quelque 38.000 sociétés couvrent 97,5% du paysage économique national, en dehors de la Place financière.

Mais cette représentativité impressionnante, constatée par le Statec en 2017, ne se traduit pas proportionnellement par rapport au nombre de salariés. Ainsi, ces petites enseignes ne regroupent que 42% des emplois occupés. Ces structures pourraient sans doute peser plus, mais l'artisanat connait des difficultés d'embauches. Près de 9.400 postes resteraient à pourvoir.

Même sous-dimensionnement notable au palmarès des investissements consentis. Ainsi, ces petites entités ne pèsent que pour 49% des montants débloqués. Soit tout de même 1,5 milliard d'euros.

De plus, les entreprises ou structures artisanales de petite taille ne représentent au final que 39% de la valeur ajoutée enregistrée sur le pays. Soit en fait la même importance que la contribution mesurée pour les grandes entreprises (avec 250 salariés au moins).

Mais au cœur d'un Grand-Duché largement ouvert à la mondialisation. Le Statec, dans son Portrait chiffré, souligne un trait du visage économique luxembourgeois intéressant: la mainmise nationale. Ainsi,« l’économie nationale conserve le contrôle de la plupart de ses entreprises», indique les spécialistes. En 2017, environ 23.000 entreprises installées entre Esch-sur-Alzette et Weiswampach battaient toujours pavillon luxembourgeois. Donc près de 70% des sociétés référencées.

France et Etats-Unis d'abord

Par effet miroir, il est possible de dire que le Luxembourg comptait, voilà trois ans encore, environ 11.000 sociétés non financières sous contrôle étranger. Leurs 116.000 employés dépendant essentiellement de propriétaires français. «Dans un deuxième nuage de points, on trouve un peu plus que 200 entreprises sous contrôle des Etats-Unis. Elles occupent presque autant de personnes (près 14 milliers de personnes) que les 2.400 entreprises sous contrôle belge (près de 16 milliers de personnes)», note le Statec.

A l'heure où le Parlement britannique vient définitivement d'entériner le Brexit, il faut aussi retenir que 200 entreprises restaient sous contrôle de la Grande-Bretagne, en 2017. Ces filières rassemblaient alors près de 7.100 recrues.