Vie des entreprises

Nicolas Henckes rebondira à Hospilux

Patrick JACQUEMOT

Un mois aura suffi pour que le mystère soit levé. Celui qui avait annoncé, mi-juin dernier, son départ de ses fonctions de directeur de la Confédération luxembourgeoise du commerce (CLC) retrouve un poste de chef d'entreprise. Pas à Logitech, sa première start-up mais à la tête d'Hospilux, spécialiste de la vente en ligne de matériels de santé aux particuliers comme aux professionnels du domaine.

A 46 ans, ce diplômé d'HEC Paris et ancien avocat au barreau de Paris, membre du Conseil économique et social depuis 2017 et ex-secrétaire général de l'Union des entreprises luxembourgeoise (notamment) reprend donc sa tenue de chef d'entreprise. Et il ne cache pas le plaisir que cela lui procure : «C'est dans mon ADN», note-t-il dans un communiqué paru mardi.

Au 1er janvier prochain, il succédera à l'actuel CEO d'Hospilux, Claude Bindels. Ce dernier ne tarissant pas d'éloges sur celui qui prendra son relais au terme de 25 années de direction: «Nicolas est un entrepreneur expérimenté et il est le candidat idéal pour diriger la société».

Depuis Contern, Nicolas Henckes dirigera donc la firme et sa cinquantaine de salariés. Entreprise devenue, en un peu plus de 35 ans, «leader national des entreprises spécialisées et des sociétés de vente à distance dans le domaine des besoins médicaux et de la technologie médicale» au Grand-Duché. Avec un marché aussi bien axé vers les particuliers que les professionnels du secteur public comme privé, et qui l'an passé lui a permis de décrocher un chiffre d'affaires proche des 25 millions d'euros.

