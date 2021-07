L'Atelier Steffen ouvrira bientôt un point de vente à emporter, dans la galerie commerciale de la capitale. Une nouvelle adresse pour le groupe qui, l'an passé, ouvrait restaurant et take-away à la gare centrale.

Le «prêt-à-manger» s'invite au Royal Hamilius

Après la désillusion de l'installation du restaurant de spécialités péruviennes Manko, le Royal Hamilius aura longtemps cherché un remplaçant. Et c'est au Luxembourg qu'il l'a finalement trouvé avec L'Atelier Steffen. Ainsi, Franck et Tom Steffen, les deux dirigeants du groupe de traiteur-restauration, ont-ils décidé d'installer un nouveau point de vente dans la galerie commerciale ouverte depuis bientôt deux ans. Cela se fera en rez-de-chaussée et au 1er étage du bâtiment.

Il s'agira du deuxième «take away» de la nouvelle marque de prêt-à-manger haut de gamme du groupe. Mais pour l'instant, en dehors du concept, l'entreprise se veut prudente dans son annonce. La date d'ouverture? «Disons l'automne» (le communiqué de Firce Capital Fund qui commercialise les cellules parle de «novembre»). Le look? «Pour l'instant, le projet est en phase de création»? Un pari osé? «C'est vrai que dans cette période économique particulière pour une entreprise qui travaille dans la restauration et l'événementiel, c'est une belle preuve d'optimisme».

Du futur établissement, on sait seulement qu'il proposera une large gamme de produits frais et de saison à consommer sur place ou à emporter (sandwiches, salades, plats chauds ou froids, soupes, desserts). Sachant que côté déco, «une large place sera accordée à la lumière et à la nature». Juste de quoi mettre en appétit donc, tout comme les stickers qui ont été installés au bas du Royal Hamilius ces derniers jours.

Partie à emporter et salon de consommation emploieront 16 salariés en CDI à temps plein. L'établissement devant fonctionner, a priori, du lundi au samedi, de 6h à 22h. Ainsi, le Groupe Steffen (qui compte déjà près de 200 employés) se renforcera-t-il en plus des cinq boucheries de la Maison Steffen, sa division traiteur et ses deux restaurants, la Table de Frank et le Quai Steffen.

L'emplacement rooftop du Royal Hamilius, prévu pour un restaurant, reste à saisir...





