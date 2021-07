Les tribunaux luxembourgeois auront prononcé 136 nouvelles fins d'activité de sociétés en juin. Ainsi, le nombre de faillites constatées pour le premier semestre 2021 est-il de 8% supérieur en comparaison avec la moyenne des premiers semestres d'avant-crise.

647 faillites prononcées en six mois

Patrick JACQUEMOT Les tribunaux luxembourgeois auront prononcé 136 nouvelles fins d'activité de sociétés en juin. Ainsi, le nombre de faillites constatées pour le premier semestre 2021 est-il de 8% supérieur en comparaison avec la moyenne des premiers semestres d'avant-crise.

Et si les entreprises luxembourgeoises surnageaient encore? Il y a tout lieu de le croire après la publication, vendredi, du dernier bilan mensuel concernant faillites et liquidations prononcées en juin. Pas de tsunami à nouveau, signe s'il en fallait que les vastes plans d'aide mis en place dans tous les secteurs d'activité jouent encore leur rôle de bouée de sauvetage pour les structures les plus fragilisées par la crise covid. Ainsi, au sixième mois de 2021, les tribunaux ont-ils avalisé 136 faillites mais aussi prononcé 98 liquidations de sociétés. Seulement pourrait-on être tenté d'ajouter.

L'Etat prolonge (encore) sa garantie des prêts Le Trésor luxembourgeois veillera jusqu'à la fin de l'année à ce que les banques n'hésitent pas à accorder des crédits aux entreprises du pays qui souhaitent disposer de fonds supplémentaires.

Maintenant, les prochaines semaines s'annoncent cruciales pour bien des secteurs. Hôteliers-restaurateurs sauveront-ils leur saison par un bel été? Le tourisme national tirera-t-il son épingle du jeu après une année et demie de crise covid et des inondations venues maintenant frapper certaines régions généralement fréquentées durant les vacances? La construction passera-t-elle le cap du manque de matériaux? Et plus généralement quid de la diminution progressive des soutiens publics? De quoi relativiser encore l'optimisme social pour les mois à venir.

De son côté, le Statec constate qu'en juin, les entreprises les plus concernées par les faillites du mois de juin restaient les sociétés holding et fonds de placements (27%), du secteur commerce (21%), des activités spécialisées, scientifiques et techniques (12%) mais aussi du bâtiment (10%). Pour ce dernier domaine, la mise en place d'un chômage partiel spécifique ne suffisant pas à conforter toutes les situations.

Pour les liquidations, la comparaison avec les années d'avant-covid s'avère plus préoccupante. Car cette fois l'augmentation constatée se monte à + 80%, avec 622 liquidations effectives depuis six mois. Là encore, les sociétés de holding et fonds de placement restent et de loin les plus concernées par ce type de fin d'activité. Suivent les activités spécialisées, scientifiques et techniques (5%), les enseignes de services administratifs et soutien (4%) ainsi que les activités immobilières (4%).





