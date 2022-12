Les deux usines liégeoises peuvent être vendues même contre la volonté de Liberty Steel, comme en a décidé le tribunal de l'entreprise de Liège. La situation à Dudelange reste incertaine.

Vers une vente des usines belges de Liberty Steel

Les deux usines liégeoises peuvent être vendues même contre la volonté de Liberty Steel, comme en a décidé le tribunal de l'entreprise de Liège. La situation à Dudelange reste incertaine.

(m. m. avec Thomas KLEIN) - Les deux usines du producteur d'acier en difficulté Liberty Steel à Flémalle et Tilleur peuvent être vendues. Le tribunal de l'entreprise de Liège a en effet confirmé la décision de lancer un processus légal de restructuration, comme l'avaient demandé les représentants des travailleurs. Un représentant de l'entreprise désigné par le tribunal peut donc désormais se mettre à la recherche d'un acheteur potentiel. Les deux sites liégeois de Liberty Steel emploient 650 personnes, précise l'agence Belga. Début novembre, la justice belge avait demandé – et obtenu – le placement des deux usines en procédure de réorganisation judiciaire (PRJ).

Un repreneur serait toujours intéressé par Liberty Steel Un acteur du secteur serait toujours partant pour reprendre le site de Dudelange en cas de faillite, selon le syndicaliste Robert Fornieri.

C'est un revers pour le propriétaire de Liberty Steel, Sanjeev Gupta, et ses efforts pour maintenir la cohésion du groupe. On ignore encore ce que cela signifie pour l'usine de Dudelange, qui forme une unité avec les succursales belges. Le travail est à l'arrêt depuis un certain temps dans l'usine luxembourgeoise.

Peu de travail à Dudelange

Actuellement, environ la moitié du personnel est à la maison, explique Stefano Araujo de l'OGBL. Seuls les travaux d'entretien et de nettoyage les plus nécessaires sont effectués, afin de ne pas endommager les machines et de ne pas perdre le contact avec les salariés, explique le syndicaliste. Les commandes des autres usines n'ont pas été reçues depuis longtemps et le groupe n'a pas l'argent nécessaire pour préfinancer les commandes.

Liberty Steel avait repris en 2019 des usines, dont celle de Dudelange avec les usines sœurs en Belgique, à ArcelorMittal. Mais avec la faillite de la banque attitrée de Liberty Steel l'année dernière, le groupe sidérurgique s'est ensuite retrouvé dans une situation financière difficile. Les prix élevés de l'énergie et la baisse de la demande ont encore aggravé la situation.

«Les salariés attendent avec angoisse leur salaire» Depuis 18 mois, les employés de l'usine Liberty Steel à Dudelange trépignent de pouvoir reprendre leur travail. L'activité sera encore à l'arrêt jusqu'à la fin de l'année au minimum.

Les syndicats luxembourgeois sont également favorables à la vente de l'usine de Dudelange. Mais contrairement à la Belgique, où Liberty Steel n'est plus maître de la procédure en raison de la décision du tribunal, les tribunaux luxembourgeois ne peuvent pas faire grand-chose tant que l'entreprise ne se trouve pas dans une procédure d'insolvabilité. En Belgique, le droit de l'insolvabilité offre des possibilités plus étendues, explique Stefano Araujo.

«Actuellement, la situation à Dudelange n'évolue pas, il n'y a toujours pas d'activités ni de plan de redémarrage sérieux en vue», déclare également Robert Fornieri du LCGB. Selon lui, il faut continuer à mener des discussions pour savoir s'il y a un ou plusieurs repreneurs intéressés. «Il est important qu'il s'agisse d'un acteur industriel sérieux, avec un vrai plan d'affaires digne de ce nom et qui propose une reprise rapide des activités.»

