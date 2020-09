Le Statec envisage un rebond de l'activité au Luxembourg pour ce troisième trimestre, après six premiers mois bien moroses. Mais la situation à venir du pays reste intimement liée à l'évolution de la crise covid.

Vers une possible fin de récession

Le Luxembourg pourra-t-il tomber plus bas? A l'heure où les annonces de plans sociaux se multiplient, où les syndicats alertent des risques de casse sociale et où l'activité semble peiner à reprendre, on pourrait le croire. Pour le Statec, l'espoir d'une reprise est tout de même à prendre en compte. Le Grand-Duché se sortant mieux de la crise pour le moment que ses voisins européens, à en juger notamment par l'évolution de son PIB.

Certes, depuis deux trimestres, le produit intérieur brut luxembourgeois n'a cessé de chuter. Après les trois premiers mois de l'année marqués par une diminution de la production de richesses nationale de -1,4%, les trois mois suivants ont enregistré un ralentissement plus net encore (-7,2%). Si les statisticiens rappellent qu'il s'agit là de «la plus forte baisse jamais enregistrée dans le pays sur un trimestre», la comparaison à l'échelle de la zone euro tempère toute sinistrose. En effet, dans le même temps, les Etats membres ont en moyenne vu leur PIB diminuer de -3,7% avant mars, et -11,8% jusqu'en juin.





Mais après ces deux trimestres de repli, le Statec veut croire en des jours meilleurs. La récession «ne se prolongera vraisemblablement pas au troisième trimestre», écrit l'organisme dans sa lettre de conjoncture parue mercredi.

Entre juin et septembre 2020, l'hypothèse serait plutôt celle d'un «rebond de nature quasi mécanique». Entendez que l'arrêt du confinement à large échelle et la reprise de l'activité des entreprises devraient se traduire positivement. Une hypothèse optimiste partagée par la Fondation Idea déjà. Reste à savoir à quelle échelle?

Car si embellie il y a eu cet été, le Statec alerte déjà qu'elle ne saurait se traduire «par un rebond spectaculaire de la consommation». Certes les ménages affirment avoir confiance dans l'avenir du pays, mais l'incertitude plane toujours sur leur propre situation financière pour la fin 2020. Pas question de compter sur les particuliers donc pour effectuer des achats importants; attitude qui n'aurait pas d'effet levier sur l'activité nationale.

Parmi les nuages qui pourraient venir assombrir le paysage socio-économique du Luxembourg, le Statec évoque évidemment une possible remontée du chômage. Certes, depuis mai dernier, l'ADEM n'a pu que constater une diminution du nombre de demandeurs d'emplois. 18.525 chômeurs au dernier relevé d'août contre plus de 20.300 en avril. Mais les analystes craignent que la courbe ne reparte vers les sommets.

En effet, il faudra compter dans les semaines à venir sur de sombres perspectives. Rien de rassurant, question emploi, dans les annonces de plans sociaux faites par des groupes comme Guardian, ArcelorMittal ou au Luxemburger Wort. Sans parler de l'inévitable montée des faillites jusque-là contenues. «Les derniers chiffres sur les flux de chômage montrent un nombre nettement plus élevé de nouvelles inscriptions», constatent les spécialistes. Cela alors que le chômage partiel a atteint un plafond historique avec 20.000 bénéficiaires actuellement (soit 5% de l'emploi salarié).

Si la récession doit cesser, le Statec sait que le facteur majeur reste la maîtrise de l'épidémie de coronavirus. Alors que le Luxembourg a déjà enregistré quelques cas de contamination et que l'arrivée d'un vaccin efficace tarde, le covid pèse lourdement sur le développement de l'économie du Grand-Duché à court terme. Et les analystes d'ajouter encore un bémol à leur projection 2020 de fin de récession possible: «D'autres éléments sont aussi susceptibles de peser sur l'activité comme l'issue incertaine du Brexit ou les menaces de tensions commerciales internationales».

Du lourd donc. Histoire de s'offrir une bouffée positive, retenons donc plutôt ce constat du Statec après l'analyse des six premiers mois de l'année : «Le Luxembourg limite la casse». C'est déjà ça de pris.

