Le Statec fait le point sur les évolutions récentes et les perspectives de l'économie luxembourgeoise: pas de récession mais une croissance en baisse, ou encore trois tranches d'indexation déclenchées en 2023.

Économie 4 min.

Conjoncture économique

Vers une croissance à moins de 2% pour le Luxembourg

Pascal MITTELBERGER Le Statec fait le point sur les évolutions récentes et les perspectives de l'économie luxembourgeoise: pas de récession mais une croissance en baisse, ou encore trois tranches d'indexation déclenchées en 2023.

Une guerre et ses conséquences énergétiques qui succèdent à une période de pandémie inédite, cela fait forcément du mal à l'économie, aussi bien mondiale que nationale. Si le Luxembourg résiste, la situation se dégrade néanmoins.

Pas de récession mais un fort ralentissement

La situation des entreprises, des ménages, et de l'économie en général se détériore dans toute l'Europe de mois en mois. «Si l’activité est demeurée solide en zone euro au 1er semestre 2022, le 3e trimestre témoigne d’un net ralentissement», indique le Statec, pour qui le produit intérieur brut de la zone euro devrait connaître une stagnation en 2023, même si de nombreuses incertitudes existent à ce jour.

Yuriko Backes ne veut pas entendre parler de récession Pour la ministre, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions sur la situation des finances publiques et parle d'un solde budgétaire encore favorable.

Au Luxembourg, «l’activité s’est repliée au 2e trimestre 2022, impactée notamment par les performances négatives de l’industrie et de la construction». Si le secteur bancaire a mieux résisté, l'inflation a néanmoins eu un impact négatif sur la consommation des ménages.

Dans le scénario central qu'il a élaboré, le Statec écarte l'hypothèse d'une récession. Mais la croissance devrait connaître un sérieux coup de frein, avec une progression du PIB sous les 2%: 1,7% cette année et 1,5% en 2023. Contre 5,1% en 2021 et une moyenne de 3,2% sur la période 1995-2021.

Inflation et indexation

Si la tendance inflationniste a des répercussions sur la consommation des ménages luxembourgeois, «elle est moins prononcée au Luxembourg qu'ailleurs dans l'Union européenne», rappelle le Statec. Mais «la répercussion retardée de l’envolée des prix de l’énergie sur tous les autres prix, notamment ceux de l’alimentation, exerce une forte pression haussière sur l’inflation au Luxembourg», poursuit l'institut, qui a revu ses prévisions à la hausse.

L'indice des prix à la consommation devrait ainsi connaître un bond de +6,4% en 2022, et de 3,4% en 2023, avec pour conséquence le déclenchement, très certainement, de trois tranches d'indexation l'an prochain: la première dès le début de l'année, la deuxième en avril (il s'agit du report de juillet 2022) et vraisemblablement une dernière fin 2023.

Le chômage en légère hausse

Ces derniers mois, le chômage, même s'il reste encore à un niveau faible, est légèrement reparti à la hausse au Luxembourg. La tendance ne devrait pas s'inverser à court terme, mais cette augmentation devrait rester modérée car la proportion de postes vacants est encore très élevée dans le pays.

L'emploi salarié a augmenté de 3,6% en un an au Luxembourg La progression de l'emploi salarié au Grand-Duché est de 0,8% entre le premier et le deuxième trimestre 2022.

«Au Luxembourg, le ralentissement de l’activité serait moins marqué mais entraînerait tout de même un freinage de l’emploi (+3,4% en 2022, +2,3% en 2023) ainsi qu’une légère remontée du chômage à 5,1% de la population active, contre 4,8% en 2022», prévoit ainsi le Statec.

La dette publique devrait frôler les 3% du PIB

Les recettes luxembourgeoises connaissent un ralentissement au deuxième semestre 2022. Deux raisons principales à cela: la baisse des ventes de carburants en raison des aides gouvernementales plus conséquentes dans les pays frontaliers et le repli des marchés boursiers.

La conjoncture globale devrait accentuer cette tendance en 2023, tandis que les dépenses seront plus conséquentes, «notamment sous l’effet des mesures mises en place pour freiner l’inflation élevée et aider les ménages et les entreprises particulièrement touchés par la hausse des prix de l’énergie».

Par conséquent, la dette publique devrait considérablement augmenter, pour atteindre 2,8% du PIB en 2023, contre seulement 0,4% en 2022.

Les émissions de gaz à effet de serre pourraient chuter de 10%

Si de nombreux indicateurs économiques sont donc en berne, la situation semble néanmoins avoir du bon... pour l'environnement. La flambée des prix de l'énergie et les incitations à moins consommer (combinée à un automne clément) ainsi que la baisse des ventes de carburants au Grand-Duché ont un impact notable sur les émissions de gaz à effet de serre.

La précarité énergétique en forte hausse pour 2022 Le Statec a présenté la dernière mouture de son rapport "travail et cohésion sociale". Cette dernière est mise sous pression avec les crises qui se succèdent. Voici les éléments clefs à retenir.

«Le Luxembourg a consommé beaucoup moins de gaz sur les 9 premiers mois par rapport à la moyenne des 5 années précédentes: -19%, contre -7% dans l’UE. (...) D’autre part, les mesures d’aides prises dans les pays voisins ont fait disparaître momentanément l’avantage compétitif des prix à la pompe luxembourgeois, entraînant une chute des ventes de carburants. Les émissions de gaz à effet de serre (GES) diminueraient ainsi de 10% en 2022, à un niveau inférieur à celui de l’année de crise 2020.»

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.