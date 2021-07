Ce qui fait trois déclarations pour 1.000 vaccins anti-covid administrés... Et le rapport de pharmacovigilance de la direction de la Santé est rassurant: 80% des effets indésirables enregistrés constituaient des réactions «non graves» et «sans conséquences».

Vaccination anti-covid

1.550 effets indésirables signalés

Patrick JACQUEMOT Ce qui fait trois déclarations pour 1.000 vaccins anti-covid administrés... Et le rapport de pharmacovigilance de la direction de la Santé est rassurant: 80% des effets indésirables enregistrés constituaient des réactions «non graves» et «sans conséquences».

Face aux doutes sur la pertinence de la vaccination ou les fake-news circulant sur le ratio bénéfice/risque des injections, le ministère de la Santé a choisi la transparence. Éditant non seulement le suivi quotidien de l'épidémie virale sur son site, mais en publiant aussi un rapport de pharmacovigilance depuis mai dernier. Le quatrième document de la sorte vient d'être mis en ligne, et porte sur près de 593.000 doses administrées. Bonne nouvelle : ni le nombre d'effets secondaires, ni leur gravité ne progresse de façon préoccupante.

Ainsi, des quelque 359.000 personnes vaccinées à la date du rapport (6 juillet), seulement 1.550 signalements de maux divers après piqûre sont remontés aux autorités sanitaires. Et cela de la part des patients eux-mêmes ou des professionnels de santé. Calculez, cela fait à peine 0,4% de volontaires se plaignant d'un trouble quelconque. Autrement dit 3 signalements pour un millier de vaccinations anti-covid. Bref, bien peu...

Et encore, parmi l'ensemble de ces signalements recensés depuis quatre mois, là encore ''seulement'' 312 ont été classifiés comme se rapportant à des situations graves. Pour le reste (80% des signalements donc), il ne s'est agi en fait que de maux de tête temporaires, de douleurs ou des réactions cutanées à l'endroit de l'injection, de sensations de vertige, de nausées, une poussée de fièvre, etc. Bref, ce que le rapport de pharmacovigilance qualifie de «symptômes transitoires et sans conséquences».



Graves, mais comment? 312 signalements ont donc été classifiés comme «graves». Appellation derrière laquelle se cachent en réalité :

- 223 cas médicalement significatifs (la plupart étant des symptômes pseudo-grippaux) ayant entraîné soit une incapacité de travail temporaire, soit une impossibilité de quitter son domicile).

- 75 cas impliquant une hospitalisation.

- 8 cas avec pronostic vital engagé

- 7 décès.

Le tout donc à mettre en perspective avec les 593.000 vaccinations administrées à l'heure de l'étude.

Au passage, la direction de la Santé rappelle d'ailleurs qu'il s'agit bien là de contrecoups «connus et décrits dans la notice des vaccins». Pas de maux inconnus donc, ni «vices cachés».

Les généralistes pourront bientôt vacciner A partir du 2 août, les médecins luxembourgeois se verront davantage impliqués dans la campagne vaccinale. En cabinet, les professionnels volontaires pourront à leur tour administrer les sérums anti-covid.

Majoritairement, ce sont des patientes (888) qui ont préféré signaler une perturbation de leur état de santé après avoir reçu première ou seconde doses.

Des troubles signalés affectant plus particulièrement la tranche d'âge des 25-59 ans (pour les formes non graves) et les 70-79 ans (pour les signalements graves). Mais là encore, il convient de relativiser, ces faits ne concernant que 1% des vaccinés de la première catégorie, et 0,08% des septuagénaires ayant reçu l'un ou l'autre des quatre sérums autorisés. Là encore, vraiment bien peu.

Alors que la campagne vaccinale s'apprête à prendre un nouveau visage, et que 326.694 personnes disposent d'un «schéma vaccinal complet» au Luxembourg, la division de la pharmacie et des médicaments continuera à recenser toutes les remontées de troubles de santé possiblement en lien avec une injection anti-covid. En cas de doute, chacun peut toujours s'adresser à la helpline santé qui reste active, y compris pendant les vacances : tel. 247 655 33.





