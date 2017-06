(ChB) - L’unique fabricant de tabac du Grand-Duché, Landewyck, réagit aux nouvelles mesures qui s'appliqueront bientôt aux produits du tabac au Luxembourg.

Près d’un an après la date limite initialement prévue, la Chambre des députés vient de voter le projet de loi de transposition de la directive européenne 2014/40/UE relative aux produits du tabac.

Les nouvelles dispositions légales prévoient d'interdire l'achat de produits du tabac aux mineurs et l'interdiction de fumer dans les aires de jeu pour enfants.



Landewyck salue "la sécurité juridique ainsi établie, mais prend acte d’un nouveau catalogue de mesures resserrant l’étau sur les petites et moyennes entreprises du secteur."

"Nous tenons à saluer ces dispositions qui définissent sans ambiguïté le tabac comme produit d’agrément réservé aux adultes."

Une directive "non adaptée aux PME"

Si Landewyck "salue la fin d’un flou juridique de douze mois", la société regrette toutefois la suppression de l’affichage des taux de nicotine, goudron et monoxyde de carbone, qui "représente à nos yeux un manque de transparence délibéré vis-à-vis du consommateur de la part des autorités européennes."

Landewyck dit enfin regretter que le législateur ait "choisi d’aller au-delà des mesures prévues par la Commission européenne, notamment en matière de produits de vapotage" avec l’interdiction de leur vente à distance et une taxe de 5.000 euros pour tout enregistrement de nouveau produit de vapotage.

Pour le fabricant de tabac luxembourgeois, la nouvelle directive est adaptée aux conditions de production des grands acteurs multinationaux mais pas à celles des PME.

Le groupe Heintz van Landewyck compte six usines de production: deux au Luxembourg, une en Allemagne, une aux Pays-Bas, une en Belgique et une en Hongrie. Ces usines fabriquent, toutes marques confondues, quelque 8 milliards de cigarettes, 6 milliards de tubes à cigarettes et plus de 10 000 tonnes de tabac à rouler par an, le tout exporté dans plus de 40 pays.