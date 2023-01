Le groupe luxembourgeois Socom s'associe à l'entreprise belge Evocells pour fabriquer des panneaux solaires à Hollerich, sur l’ancien site du cigarettier Heintz Van Landewyck. Début de la production: fin 2023.

Une usine de panneaux solaires va s'installer à Hollerich

Solarcells SA: voilà donc l'entité qui va fabriquer des panneaux solaires «made in Luxembourg». Elle a été dévoilée ce mercredi après-midi, lors d'une conférence de presse, en présence des ministres de l'Economie Franz Fayot et de l'Energie Claude Turmes.

Il y avait aussi Marc Thein, président du comité de direction du groupe Socom, bien connu et bien implanté au Luxembourg. Spécialisé dans le génie technique du bâtiment, Socom emploie 1.200 personnes. Son siège principal est à Foetz.

100.000 panneaux par an dans un premier temps

Mais c'est dans la capitale, à Hollerich précisément, que le groupe va donc développer une nouvelle activité. Socom s'associe à l'entreprise belge Evocells pour donner naissance à la joint-venture Solarcells.

«Dans une première phase, près de 100.000 panneaux (soit 50MW en capacité réelle) seront produits chaque année à Hollerich sur l’ancien site du cigarettier Heintz Van Landewyck, créant ainsi plus de 20 emplois directs. La ligne de production sera installée fin 2023. Il est également prévu de doubler la capacité de production d’ici 2026», précisent les ministères de l'Economie et de l'Energie.



Il est plus facile de produire localement afin d’être moins dépendant de l’approvisionnement de composants et de livraisons venant de l’autre bout du monde Marc Thein, président du comité de direction du groupe Socom

Socom, groupe fondé en 1971 et qui réalise un chiffre d’affaires annuel de près de 160 millions d’euros, est déjà présent dans les domaines de l’énergie renouvelable et de la transition énergétique, diversifie ainsi un peu plus ses activités avec cette usine de fabrication de panneaux photovoltaïques.

«Tout le monde doit prendre sa responsabilité pour avancer plus rapidement dans la transition énergétique et aider le gouvernement à réaliser les objectifs imposés.(...) Il est plus facile de produire localement afin d’être moins dépendant de l’approvisionnement de composants et de livraisons venant de l’autre bout du monde», explique Marc Thein.

Renforcer l'indépendance énergétique du pays

Franz Fayot et Claude Turmes, quant à eux, se félicitent évidemment de cette implantation. «Le projet de SOCOM est en ligne avec notre stratégie qui vise à encourager les entreprises déjà établies au Luxembourg à développer leurs activités afin d’assurer, à la fois, un développement économique durable, et la transition technologique et environnementale de notre tissu entrepreneurial», explique le ministre de l'Economie.

Son homologue de l'Energie souligne, pour sa part, que «le projet de Socom, qui vise à produire des panneaux photovoltaïques sur le territoire national, nous aide à renforcer [notre] indépendance : de la production des panneaux à la production d’énergie solaire, la transition énergétique locale est accélérée ».

