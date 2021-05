Une soixantaine de postes dans le viseur de G4S

La direction de la société, leader dans le gardiennage au Grand-Duché, a confirmé son intention de se séparer d'environ 5% de ses effectifs. Un plan social qu'elle entend décliner en trois phases.

Patrick JACQUEMOT La direction de la société, leader dans le gardiennage au Grand-Duché, a confirmé son intention de se séparer d'environ 5% de ses effectifs. Un plan social qu'elle entend décliner en trois phases.

Plus d'un an maintenant que la crise covid joue au yoyo avec les sociétés spécialisées dans la surveillance. Tantôt il faut des vigiles à l'entrée des commerces pour veiller au respect des consignes sanitaires. Tantôt il faut en finir avec le gardiennage des bureaux désertés pour cause de lockdown ou de recours massif au télétravail. Tantôt les agents sont invités à rester chez eux car plus aucune fête, concert et autre salon professionnel ne se tient. Des hauts et des bas sur lesquels, aujourd'hui, l'entreprise G4S s'appuie pour justifier le déclenchement d'un plan social.

L'annonce en a été faite le 5 mai dernier et ce vendredi, en réunion avec les représentants du personnel, la direction a confirmé ce choix. Assurant vouloir diminuer ses rangs de 5% d'employés, soit une soixantaine de postes sur ces 1.200 recrues. «Il a même été précisé que l'entreprise comptait effectuer cette réduction en trois phases, note Paul Glouchitski, secrétaire général LCGB. Une première vague à la signature du plan social, une seconde en septembre prochain et la dernière au troisième trimestre 2021».

Voilà qui conclurait une année débutée par 13.000 heures de chômage partiel accordées de janvier à mars. «Mais pour nous ce choix est incohérent», rappelle le LCGB qui fait front commun avec l'OGBL sur ce dossier. En effet, la reprise d'activité semble approcher avec les levées de restrictions annoncées et à prévoir. Les salles de spectacle vont pouvoir accueillir plus de public, les stades retrouver les spectateurs, les rassemblements réunir plus de monde. «Autant d'éléments qui nécessiteront de la surveillance.» D'où l'incompréhension des syndicats sur le choix de la direction de G4S.

Le poids du secteur Avant la crise covid, 3.600 agents de sécurité étaient employés au sein de 19 sociétés privées de gardiennage agréées au Grand-Duché. G4S étant le plus gros acteur national. C'est d'ailleurs à elle que vient de revenir le marché de patrouilles dans le secteur Gare de la capitale qui fait tant débat ces derniers mois.

D'ailleurs, en interne, la suppression annoncée de 60 emplois interpelle. En effet, il y a quelques jours, sur la plateforme d'échanges d'information ouverte aux salariés, l'entreprise a fait part du recrutement de onze agents féminins supplémentaires. Et ce pour assumer les contrôles des passagères à l'aéroport du Findel. Même chose sur la page Facebook de la société qui réclame des maîtres-chiens... «D'un côté, on dégraisse, de l'autre on embauche. Cela n'a pas de sens.»

Pour les syndicats, si une solution à la crise doit être trouvée elle est à rechercher dans un plan de maintien dans l'emploi sectoriel. «Un peu à l'image de ce qui vient d'être conclu pour le secteur des bus», indique Paul Glouchitski. Ce choix permettrait ainsi de continuer à faire bénéficier du chômage partiel une partie des employés, rendrait possible prêt de main-d'oeuvre, départ en préretraite, etc. Rien ne dit pour l'heure que la direction, dont Laurent Jossart a pris les commandes à l'automne dernier, opte pour cette voie.

Et de deux... Dans l'histoire de G4S, il s'agirait là du deuxième plan social engagée par l'entreprise. Elle avait déjà eu recours à dispositif après la perte d'un gros contrat auprès de la Commission européenne.

