En matière de lutte contre la pandémie, et pour faire face aux difficultés des entreprises, toutes les initiatives sont bonnes à prendre. C'est ainsi qu'un site de mise en relation de l’offre et de la demande de masques, visières et désinfectants vient de voir le jour. Son nom: www.EPI-COVID19.lu

Une plateforme dédiée aux équipements de protection

(DH) - Ce ne sont pas les bonnes volontés qui manquent, mais un lieu de rencontre faisait défaut pour toutes les petites mains qui s'activent à lutter contre la pandémie de covid-19. C'est désormais chose faite, et mesures sanitaires obligent, c'est sur la toile que prend forme cette initiative destinée à faciliter les relations clients-entreprises. Son adresse: www.EPI-COVID19.lu.

Cette nouvelle plateforme, qui met en relation l'offre et la demande pour les équipements de protection individuelle «made in Luxembourg», concerne aussi bien les matières premières que les produits finis, semi-finis ou encore les compétences et les services.

Lancée par l'agence nationale de promotion de l'innovation (Luxinnovation), en collaboration avec l'équipe wedo.lu de la Fédération des artisans, cette plateforme fonctionne comme un répertoire évolutif. Son accès est sécurisé pour les utilisateurs et le répertoire vise à rassembler toutes les informations relatives à la production et à la fourniture d'équipements de protection individuelle: les masques, chirurgicaux et de type FFP2, les masques de protection non certifiés, les visières, les écrans de protection en plastique, les tabliers et les désinfectants.

Dans une section «Offres», les professionnels indépendants, artisans, PME, grandes entreprises et instituts de recherche peuvent soumettre et afficher leurs offres. Dans la section «Demandes», les communes, associations, administrations et institutions publiques luxembourgeoises, ainsi que les entreprises et les professionnels pourront afficher leurs besoins spécifiques en matière d'équipements de protection individuelle.

Par ailleurs, les entreprises productrices d'équipements de protection pourront également lancer des «appels à propositions» afin de faire connaître aux clients potentiels tous les paramètres de leur capacité de production. La mise en correspondance entre l'offre et la demande sera gérée directement entre partenaires mis en contact via la plateforme.

La plateforme EPI-COVID19.lu est réalisée par Luxinnovation sous l'égide du gouvernement, avec le soutien de la Fédération des artisans, de la Fedil, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Confédération luxembourgeoise du commerce.

