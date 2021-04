2013, 2019, 2021 : les années passent et les plans sociaux se succèdent pour la filiale luxembourgeoise de la Banque royale du Canada (RBC). De quoi faire douter de la stratégie de l'établissement pour les syndicats OGBL, LCGB et ALEBA.

Une nouvelle coupe attend les effectifs de RBC

2013, 2019, 2021 : les années passent et les plans sociaux se succèdent pour la filiale luxembourgeoise de la Banque royale du Canada (RBC). De quoi faire douter de la stratégie de l'établissement pour les syndicats OGBL, LCGB et ALEBA.

(pj) A quelques jours de la signature d'un plan social à la Mitsubishi Bank, voilà que la Place financière luxembourgeoise enregistre un nouveau coup dur. A la RBC cette fois du côté de Belval où direction de la Banque royale du Canada et syndicats LCGB, OGBL et ALEBA viennent de tomber d'accord sur les modalités d'une réduction d'effectifs qui devrait concerner, «au plus», 241 salariés.

Cette troisième coupe sombre parmi les personnels de la RBC en huit ans relève selon les partenaires sociaux de «l'indécence». Et Paul de Araujo (secrétaire LCGB) d'expliquer : «Les dirigeants de la RBC n'ont pas encore liquidé le précédent plan social que déjà ils s'engageaient dans un nouveau dégraissage. Cela traduit un manque d'anticipation et une ligne de conduite qui semble vraiment aléatoire et surtout peu respectueuse pour l'état d'esprit des quelque 1.100 salariés encore en poste au Luxembourg».

Aussi, depuis le début de l'année et l'annonce des licenciements envisagés, les syndicats ont-ils bataillé pour un «plan social digne». Concrètement, le nouvel accord trouvé révise à la hausse le montant des différentes indemnités qui devront être versées aux collaborateurs perdant leur emploi. Le budget outplacement des salariés impactés a lui aussi été augmenté par rapport à ce qui avait pu être discuté en 2019.

«Nous nous sommes aussi entendus sur de possibles réaffectations en interne, indique Paul de Araujo. C'est pourquoi le total de 241 postes supprimés pourrait être (légèrement) revu à la baisse dans les semaines à venir». Le plan social signé en date du 31 mars contient également quelques lignes spécifiques pour les salariés concernés mais proches de la retraite. Ceux-ci devraient pouvoir bénéficier d'un préavis de licenciement étendu. De quoi leur permettre de ne pas être au chômage avant la fin officielle de leur carrière professionnelle.

Maintenant, les syndicats réclament aux instances de la RBC de «tout mettre en œuvre afin de pérenniser le site du Luxembourg (et les quelque 850 emplois restants)».

