Une nouvelle amende sanctionne HSBC

Patrick JACQUEMOT La banque britannique a écopé, vendredi, d'une sanction de 75 millions d'euros. Le régulateur financier national lui reproche des «contrôles déficients des transactions» dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent.

(AFP) - HSBC «a utilisé des processus automatisés pour surveiller des centaines de millions de transactions par mois pour identifier d'éventuels crimes financiers» mais «trois éléments clés des systèmes de surveillance (...) présentaient de graves faiblesses» entre 2010 et 2018. Tel est l'avis rendu, vendredi, par la FCA (Financial conduct authority qui veille sur le marché financier britannique).

De fait, selon le régulateur, HSBC a échoué à évaluer correctement les «scénarios utilisés pour identifier les indicateurs de blanchiment ou de financement du terrorisme», à «tester et mettre à jour» les paramètres utilisés pour détecter les transactions suspectes et à «vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des données» dans ses systèmes. Des défaillances qualifiées d'«inacceptables» par Mark Steward, qui dirige notamment la surveillance du marché au sein du régulateur financier.

Sans contestation

Depuis, la banque a entamé «un programme de correction à grande échelle de ses processus de lutte contre le blanchiment d'argent, «qui a été supervisé par la FCA», ajoute le régulateur. L'amende infligée à HSBC aurait pu s'élever à 103 millions d'euros, mais elle a été réduite de 30% car la banque «n'a pas contesté les conclusions et a accepté de régler la question dans les plus brefs délais».

Au Luxembourg, HSBC exploite plusieurs entités et lignes d'affaires dont la gestion d'actifs, les services titres, la banque privée et la banque d'affaires.