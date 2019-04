Les coûts de main-d'œuvre au Grand-Duché restent bien au-dessus de la moyenne de l'Union européenne, selon une étude de Destatis, publiée ce lundi.

Une heure de travail au Luxembourg coûte 40,30 euros

Le coût du travail au Luxembourg est parmi les plus élevés d'Europe. Une étude de destatis - l'Office fédéral de la statistique allemand - publiée ce lundi montre en effet que les montants supportés par les employeurs du secteur privé sont en moyenne de 40,30 euros par heure travaillée, contre 26,60 euros pour les 28 pays de l'Union européenne.

Le pays se classe ainsi au deuxième rang des pays de l'UE derrière le Danemark (44,70 euros par heure de travail effectuée). La Belgique (40,00 €), la Suède (39,30 euros) et la France (36,50 euros) suivent.

À l’opposé de la grille des coûts, les employeurs bulgares du secteur privé ne déboursent en moyenne que 5,30 euros par heure.

Les statistiques de destatis couvrent les emplois dans l'industrie et dans les services économiques du secteur privé. Les coûts de main-d'œuvre pris en compte incluent les coûts de main-d'œuvre bruts et non salariaux, ainsi que les contributions des employeurs à la sécurité sociale.

