Économie 2 min.

Une hausse des prix modérée en août

Jean-François COLIN Par rapport au mois précédent, l'inflation a progressé de 0,8%, selon le Statec. Une variation en trompe-l'œil en raison de l'effet modérateur des soldes de juillet. Par ailleurs, le taux annuel d'inflation passe de 0,9% à 0,6% de juillet à août.

Dans le calcul de l'indice des prix à la consommation national, le phénomène saisonnier des soldes fausse la donne. En effet, si le panier de la ménagère subit une hausse globale de 0,8% entre les mois de juillet et août, c'est la division des «articles d'habillement et chaussures» qui se taille la part du lion avec un bond logique de +12,9%. Soucieux de proposer une analyse en neutralisant ces variations dues aux soldes, le Statec établit que les prix des biens et services hors produits pétroliers ont augmenté de seulement 0,2% le mois dernier.

S'agissant des produits alimentaires, l'institut de statistiques constate dans une analyse publiée ce vendredi une stagnation globale des prix en comparaison mensuelle (+0,04%). D'un côté, le poisson frais (-3,8%) et les légumes (-1,7%) ont vu leur prix diminuer, de l'autre, les fruits (+1,9%) et les «cafés, thés et cacaos» (+1,3%) se révèlent plus chers en août. Par rapport à août 2019, le Statec rapporte une hausse globale de 2,3%.

A l'instar des boissons alcoolisées et du tabac (-0,47%), de la division «logement, eau, électricité» (-0,42%) et du secteur des communications (-0,30%), les prix des produits pétroliers subissent une baisse de -1,5% en août. Un relâchement que le Statec explique par «la chute du prix du gaz de ville (-4,6%) et dans une moindre mesure du mazout de chauffage (-0,7%)». A contrario, les automobilistes doivent débourser 0,4% de plus à la pompe pour un litre de diesel, alors que le prix de l'essence est resté stable. Sur une base annuelle, il apparaît que le prix des produits pétroliers a dégringolé de 14,3%.



Suivant les calculs du Statec, le taux d'inflation a baissé de 0,9% à 0,6% de juillet à août. L'indice général s'établit à 877,36 points, loin d'une éventuelle prochaine indexation, déclenchée uniquement si la valeur de 895,78 est atteinte.

