Une convention bonne à dépoussiérer

Rien ne va plus entre l'OGBL et la plus grande entreprise du secteur du nettoyage au Luxembourg, Dussmann Service. Plus de 200 salariés ont bruyamment manifesté mardi sous les fenêtres de la société à Niederanven. Le syndicat a porté plainte à l'ITM. Il a aussi posé ses conditions pour prolonger la convention collective du secteur en attendant la nouvelle.