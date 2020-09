Une belle opportunité pour le «business events»

Luxexpo The Box rêve de prendre de la hauteur

Si la question d'un éventuel déménagement du centre d'expositions et de conférences hors du Kirchberg reste ouverte, l'idée d'une refonte globale du site actuel fait son chemin. Et ce, via la création d'une tour au sein de laquelle prendraient place des espaces modulables et un hôtel.