Par Thierry Labro

A l'heure où les banques s'interrogent sur comment se réinventer et où les FinTech rêvent de les bousculer, la Raiffeisen est une banque à part.

Sa forte assise locale lui offre - pour l'instant - une nouvelle progression, de 10,8% au cours du premier semestre "grâce aux encours en croissance et aux marchés boursiers porteurs", indique-t-elle à l'occasion d'un de ses deux rendez-vous annuels avec les médias. Les résultats sur intérêts sont en augmentation de 4,5% par rapport au premier semestre 2016 et les commissions progressent de 11%.

Les avoirs sous gestion et les prêts et crédits sont eux aussi en hausse, de 5,9% et de 4,5%, avec une hausse de 2,5% de ceux accordés à l'économie nationale.

Mais les coûts d'exploitation connaissent eux aussi une hausse, de 6,4%, sous l'effet des frais de personnel, des investissements dans le digital et de l'adaptation à la réglementation.

Un partenariat gagnant avec Post

En misant sur le partenariat avec Post, il y a un an et demi dans le cadre de sa stratégie 2015-2020, le président du comité de direction, Guy Hoffmann, a conforté la dimension de proximité de sa banque.

Aujourd'hui, en vertu d'un accord avec l'opérateur historique, le patron de la Raiffeisen refuse toujours de dire combien de clients et combien de millions d'euros cette alliance a permis d'attirer à la banque coopérative. "Des milliers de clients et des millions d'euros", dit-il tout juste. L'accord ne lui permet pas de débaucher directement les clients de son partenaire, même s'il en rêvait. Aux CCP, la Raiffeisen a ajouté sa triple gamme R-Invest, R-Conseil et R-Gestion.

Alors Guy Hoffmann a fait un autre pari, osé. Celui de la proximité. Plus facile à risquer avec une clientèle plus âgée que d'autres banques de la place. "Mais les jeunes aussi apprécient d'avoir un conseiller proche d'eux et pas des robo-advisors", assure-t-il.

Pour satisfaire les clients, les horaires d'ouverture des agences ont été aménagés. Après des tests qui n'ont pas démontré l'intérêt d'ouvrir le week-end - "les gens ont envie d'autre chose que d'aller voir leur banquier" - les agences ont ouvert plus tard, le soir. Ce "gras" dont il parle un instant pour évoquer la marge de manoeuvre au sein de ses effectifs, a constitué, comme pour Post, à regarder l'intérêt de maintenir certaines agences.

Moins d'agences, plus d'expertise

Feulen a fermé. "A cinq ou six kilomètres, nous avions celle d'Ettelbruck qui a été complètement refaite. Les gens viennent cinq à six fois par an dans leur agence... Nous ne voulions pas devenir un Bancomat vivant..." Même chose à Noerdange, où quatre agences coexistaient dans un rayon de 15 kilomètres et où subsistent deux centres de compétences.

2016 a vu l'ouverture de l'agence du Kirchberg, 2017 celle de Marnach et de Bettembourg, d'autres projets existent pour se rapprocher de Belval et de Bettembourg.

"Nous avons préféré augmenter le niveau de service et regrouper certaines agences dans des vrais centres de compétences." Même les gestionnaires de portefeuilles, loin, parfois, des gestionnaires de fortune qui ont la même expertise et proposent les mêmes idées d'investissement, sont redescendus vers les agences. "C'est même un moyen pour nous d'assurer la formation de nos conseillers locaux."

La technologie n'est pas totalement absente de la stratégie. S'il n'y a pas d'algorithme pour décider des meilleurs placements, les tablettes sont de plus en plus utilisées - voire jusqu'à des rendez-vous à domicile - et l'arrivée d'experts dans les agences relève le niveau des locaux. Un étonnant win-win dans un monde qui ne jure que par la rupture technologique.

2020, année délicate

En réalité, la banque a aussi investi dans sa nouvelle plateforme de banque en ligne, propose de nouveaux services, parfois payants en les mélangeant avec d'anciens services autrefois gratuits. Et, surtout, a confié le développement de ses portefeuilles de banque privée aux Suisses de Vontobel pour ne pas rater les opportunités dans un monde qui change. Fini les cycles de 7 ans, aujourd'hui ils sont plus courts et plus risqués ou plus longs et bloquent les capitaux.

Et elle dépense aujourd'hui beaucoup de ses ressources humaines pour répondre aux exigences prudentielles des autorités européennes. L'analyse prudentielle des crédits aux entreprises l'oblige à obtenir plus d'une centaine d'informations sur chacun de ses clients. En 2020-2021, ce sera pareil pour les clients privés et les dents risquent de grincer face à l'obligation de se déshabiller face à son banquier.

Avec 550.000 habitants, le comité directeur est bien conscient que le vivier n'est pas inépuisable et qu'il faudra aller chercher des clients à la concurrence pour continuer à croître aussi effrontément.