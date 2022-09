Dans la même lignée que juillet, le taux de chômage reste stable pour le mois d’août, à 4,8%. 2.354 résidents se sont inscrits à l'Agence pour le développement de l'emploi au cours du mois.

Un taux de chômage stable pour août 2022

Malgré le spectre du ralentissement de l’emploi conjecturé pour 2023, le mois d’août reste assez semblable au mois précédent concernant la tendance générale. Pour le mois d’août, le nombre de demandeurs d’emploi résidents disponibles inscrits à l’Adem s’élève à 14.153, un bilan somme toute assez similaire au chiffre du mois précédent.

Si l’on compare au mois d’août 2021, cela constitue toutefois une baisse de 1.970 personnes. Ainsi, le taux de chômage calculé par le Statec est de 4,8%. Cependant, le nombre de nouvelles inscriptions repart à la hausse puisque 2.354 résidents se sont inscrits à l’Adem au cours du mois d’août 2022, ce qui constitue une hausse de 277 personnes (+13,3%) comparé à août 2021.

Source: Statec

Parmi ces nouvelles inscriptions, 126 sont d’ailleurs des réfugiés venant d’Ukraine et bénéficiant de la protection temporaire.

Du reste, le nombre de demandeurs d’emploi résidents qui bénéficient pour leur part de l’indemnité de chômage complet a régressé de 1.061 personnes (-13,2%) sur un an, pour s’établir à 7.005.

Bonne nouvelle à souligner du côté du chômage longue durée, puisque le nombre de demandeurs d’emploi est en recul pour ceux dont la durée d’inscription est supérieure à 6 mois (-26,7% pour les durées d’inscriptions de 7 à 11 mois et -20.7% pour les durées de 12 mois et plus).

Au cours du mois d’août 2022, les employeurs ont déclaré 4.038 postes vacants à l’Adem, ce qui correspond à une hausse de 7,8% par rapport à août 2021. Le nombre de postes disponibles s’élève à 13.473. La progression sur un an est de 35,9%.

Comme tous les mois, certains secteurs se détachent très nettement parmi toutes les offres d'emploi enregistrées. Ainsi, les études et le développement informatique (234 postes), la comptabilité (157 postes) et l'audit et contrôle comptables financiers (268 postes), constituaient les postes les plus prisés par les recruteurs luxembourgeois. Conséquence de la crise covid, le secteur de la restauration est lui aussi activement en recherche d’employés (130 postes).

