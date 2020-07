Un siège à Besix pour Etienne Schneider

Décidément, sa retraite politique laisse beaucoup de temps à l'ancien ministre des Finances. Après avoir accepté une place au conseil d'administration de Sistema et ArcelorMittal, le Luxembourgeois obtient un fauteuil au sein du groupe immobilier.

Patrick JACQUEMOT Décidément, sa retraite politique laisse beaucoup de temps à l'ancien ministre des Finances. Après avoir accepté une place au conseil d'administration de Sistema et ArcelorMittal, le Luxembourgeois obtient un fauteuil au sein du groupe immobilier.

Il faut croire que moins de six mois après avoir mis fin à ses représentations gouvernementales, Etienne Schneider (LSAP) trouvait le temps long. En quelques semaines, le voici passant du poste de ministre de la Santé et de l'Economie, à des fonctions parmi les conseils d'administration d'ArcelorMittal, Sistema et maintenant Besix. Une dernière désignation pile au moment où son rôle dans l'attribution des marchés pour la construction d'un satellite luxembourgeois fait polémique.

Au sein de Besix, le socialiste de 49 ans remplacera (en tant qu'administrateur indépendant) l'homme d'affaires wallon Jean Stéphenne. Pour le groupe immobilier, né en Belgique, la recrue semble être de choix, et le communiqué officiel ne manque pas d'évoquer les qualités de celui qui fut vice-Premier ministre: «Il apporte à la fois une profonde expertise financière et une vision forte de l'innovation et du leadership».

En mai dernier, le conseil d'éthique s'était déjà penché sur les nouvelles lignes de celui qui a suivi l'enseignement en Economie de l'ICHEC à Bruxelles et de la Greenwich University de Londres. L'avis des sages portait sur la possibilité pour l'ancien membre du gouvernement de créer une société anonyme, en l’occurrence la SA Beta Aquarii (spécialisée en conseil économique et commercial, et l'intermédiation). Les membres du conseil avaient alors pointé le flou des textes encadrant les activités des ex-membres de postes politiques à haute responsabilité.

Aux dernières nouvelles, Etienne Schneider restait toujours en lice pour un poste au sein de l'Agence spatiale européenne. Une Esa dont il convoite la direction générale.

