Une progression de 7,9%

Un résident sur 15 est millionnaire au Luxembourg

Mélodie MOUZON 2021 a été une bonne année pour les grosses fortunes. Au Grand-Duché, ils sont 46.200 à détenir un patrimoine qui se chiffre en millions.

46.200. C'est le nombre de millionnaires qu'abrite le Grand-Duché de Luxembourg, selon les chiffres de l'édition 2022 du «World Wealth Report» du cabinet Capgemini. Si l'on tient compte de l'ensemble de la population luxembourgeoise, cela représente environ un résident sur 15. Ce nombre est en progression (+7,9% en 2021).

En Europe, le Luxembourg est seulement devancé par le Danemark (+10,3%) et la France (+8,5%).

Les actifs ont connu une augmentation de 8,8%, pour atteindre 137,6 milliards d'euros. En moyenne, une personne fortunée vivant au Luxembourg détient un patrimoine de 2,98 millions d'euros.

En raison des prix de l'immobilier

La progression est essentiellement portée par la croissance des prix de l'immobilier (+13%) et par celle de la capitalisation boursière (+18,7%). Pour certaines «grosses fortunes», la crise, plutôt que d'avoir mis à mal leur patrimoine, a été une opportunité pour réaliser des investissements.

La fortune des résidents millionnaires luxembourgeois est «à peu près conforme à la moyenne européenne», explique Ben Weekers, head of frog chez Capgemini Belgique et Luxembourg, cité par nos confrères de L'Essentiel. Les seules différences se situent au niveau du cash qu'ils ont à disposition, qui est moindre, et du poids de l'immobilier, qui est plus fort au Luxembourg du fait des prix élevés. Le secteur représente d'ailleurs 20% des actifs des millionnaires luxembourgeois, contre 15% au niveau mondial.

Le fait que le nombre de millionnaires soit en progression est une bonne chose pour l'économie, selon Ben Weekers. «Du fait de la croissance, il y a davantage de millionnaires. Ceux-ci réinvestissent notamment dans diverses sociétés, ce qui bénéficie à tous les citoyens».

22,5 millions de grosses fortunes dans le monde

Une progression du nombre de millionnaires, définie par le rapport comme étant des personnes disposant d’un capital d’un million de dollars à investir immédiatement, n'est pas seulement constatée au Luxembourg, mais au niveau mondial. Entre 1997 et 2022, ce nombre a été multiplié par 4,3 et atteint aujourd'hui 22,5 millions d'individus. Rien que pour 2021, qui a été une bonne année du fait «de la reprise économique portée par le marché boursier», la progression mondiale du nombre de fortunés affiche un taux de 7,8%.

La fortune de ces riches a quant à elle été multipliée par 4,4 et atteint 86.000 milliards de dollars.

C'est en Amérique du Nord que les millionnaires sont les plus nombreux (7,9 millions) et c'est là aussi que leur nombre et leur richesse ont le plus progressé. L'Europe s'adjuge la deuxième place en termes de taux de croissance et de progression des actifs.

À en croire le rapport, les ultrafortunés sont de plus en plus riches. Pour Ben Weekers, cela illustre le fait que «plus on est riche, plus on peut prendre de risques». On observe cependant que l'écart de croissance entre les différentes catégories de richesse est en train de se réduire, notamment en raison de la démocratisation de certaines catégories d'actifs, comme ceux des marchés privés».

