Les deux enseignes de supermarchés, membres du groupe Louis Delhaize, affichent des résultats nets négatifs en Belgique depuis 2013 et souhaitent fermer des magasins et supprimer des emplois. Le Luxembourg ne semble pas, pour l'heure, concerné par cette restructuration.

Un remède de cheval pour Match et Smatch

Les deux enseignes de supermarchés, membres du groupe Louis Delhaize, affichent des résultats nets négatifs en Belgique depuis 2013 et souhaitent fermer des magasins et supprimer des emplois. Le Luxembourg ne semble pas, pour l'heure, concerné par cette restructuration.

(DH avec Marco Meng) - La direction belge des supermarchés Match et Smatch vient d’annoncer une future restructuration qui, selon le communiqué du groupe Louis Delhaize vise «à redynamiser les deux enseignes». Joint par le Luxemburger Wort, Nicolas Guichard, le porte-parole de la chaîne de distribution, a indiqué que le Luxembourg ne souffrirait pas de cette décision. Au Grand-Duché, 14 enseignes Smatch et 13 Match sont recensés, employant quelque 800 employés.

En Belgique, par contre, et à la surprise générale des syndicats, la fermeture de ces seize magasins devrait entraîner la suppression de 210 emplois (146 dans les magasins et 64 à la centrale administrative) . Une réunion des représentants du personnel avec la direction des deux entreprises est prévue la semaine prochaine.

Un plan de relance sur trois ans

Match et Smatch affichent des résultats nets négatifs depuis 2013 et qui ne cessent de baisser. En 2018, le résultat net a atteint moins 22 millions d'euros pour un chiffre d’affaires de 409 millions d’euros. Pour remettre à flot les deux enseignes, la direction veut mettre en place un plan de relance sur trois ans mobilisant une enveloppe de 40 millions d’euros, dont 16 millions affectés au «relooking» des magasins. Ce plan envisage également de renouveler l'offre et de miser sur le commerce en ligne.

L'hypermarché, en fin de vie ou en pleine révolution ? Née avec la consommation de masse, le règne de la voiture et la prédominance de la famille traditionnelle, la grande distribution semble ces temps-ci hors du coup.

Par ailleurs, depuis janvier 2019, Carrefour Belgium et la centrale d'achat Provera Belux, qui approvisionne les chaînes de supermarchés Smatch et Match, ont entamé une politique commune d'achats pour la Belgique et le Luxembourg. Ce partenariat concerne actuellement 140 fournisseurs.