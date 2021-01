L'Adem annonce un nombre de demandeurs d'emploi sensiblement en hausse pour la fin de l'an passé. Avec 19.918 inscrits, le pays affiche un taux de chômage de 6,4%.

Un rebond du chômage pour clore 2020

Après un trimestre, de septembre à octobre, de remontée timide, le chômage est reparti à la hausse en décembre 2020. L'ADEM enregistrant 1.759 demandeurs d'emploi en un mois, soit 19.918 personnes. Et l'agence pour le développement de l'emploi d'analyser : «La hausse du chômage s’explique avant tout par une baisse des sorties vers l’emploi plutôt qu’une hausse des inscriptions.» Avec ce paradoxe affiché : «Sur toute l’année 2020, les inscriptions des demandeurs d’emploi résidents ont baissé de 5% par rapport à l’année 2019».

Sauf que moins d'emplois sont désormais disponibles pour qui cherche du travail, donc le nombre d'inscrits, lui, est supérieur aux données de fin 2019.

Sur un an, le nombre de demandeurs d’emploi résidents bénéficiant de l’indemnité de chômage complet aura progressé de 1.788 cas. Soit +22% en douze mois.

Au terme de l'année 2020 particulièrement chahutée économiquement, les employeurs potentiels auront tout de même déclaré 2.275 postes vacants à l’ADEM (soit à peine moins que les chiffres 2019). Ainsi, en termes d'offres d'emploi, l'Agence disposait dans ses fichiers de 6.276 propositions d'emploi.

Avec, en comparaison à 2019, plus de besoins de main-d'oeuvre affichés dans des domaines comme la construction (+38%), la santé (+11%) ou le secteur financier (+7%). Cela alors que dégringolent les propositions dans l'hôtellerie-restauration (-51%) à l'arrêt depuis novembre et jusqu'à fin janvier minimum, le commerce (-26%) mais avec des restrictions d'ouverture en fin d'année. Transport et logistique (-15%) connaissant, eux aussi, «une évolution défavorable».

Le taux de chômage de décembre s'établit à 6,4%. Certes, il est de coutume que chaque mois de décembre affiche une reprise des inscriptions à l'Adem. Mais cette annonce devrait toutefois conforter les syndicats, OGBL, LCGB et CGFP dans leur demande d'une nouvelle tripartite. La dernière réunion des partenaires sociaux et du gouvernement, pour évoquer le sort du pays et les mesures sociales à envisager, s'étant tenue en juillet dernier. Pour l'heure, le Premier ministre luxembourgeois n'a pas donné suite à cette réclamation.





