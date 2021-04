La banque et caisse d'épargne s'étant montré bienveillante en proposant des reports de remboursements à certains de ses clients, ses résultats 2020 s'en trouve affecté. Reste une situation positive avec 135 millions d'euros de bénéfices.

Un quart de bénéfices en moins pour la Spuerkeess

(pj avec Marco MENG) «L'année 2020 a été un défi à bien des égards.» En une phrase, Camille Fohl, président du conseil d'administration de la BCEE aura donné le ton de la présentation des résultats de la Spuerkeess. Oui, l'excédent annuel a bien baissé de 26% entre 2019 et fin 2020, mais nul n'en ignore les raisons. En accordant à bon nombre de ses affiliés des provisions pour défauts de paiement, la Banque et caisse d'épargne de l'Etat savaient que ses comptes en seraient impactés. Mais entre deux maux, il faut savoir choisir le moindre : la BCEE aura donc préféré sauver celles et ceux qui constituent son porte-feuille plutôt que ses profits immédiats.

Ainsi, pour l'exercice 2020, la banque aura tout de même pu réaliser un bénéfice de 135,4 millions d'euros. Les 183 millions affichés en 2019 paraissent bien loin au terme d'une année bouleversée pour les particuliers comme les entreprises par une crise aussi longue qu'inattendue. Mais la patronne de la BCEE assume, et Françoise Thoma détaille même les "coups de pouce'' accordés : 4.400 reports de versements de prêts l'an dernier, dont plus de 2.000 pour des clients professionnels.

Un beau geste qui, en contrepartie, a aussi contraint l'institution à se doter de 66,8 millions de provisions. Somme qui, en cas de successions de coups durs, permettra à la banque d'amortir de possibles défauts de paiement dans les mois à venir. Certes les faillites n'ont pas augmenté en 2020, mais le parachute des aides d'Etat ne va plus tarder à réduire sa voilure d'où cette prudence.

En caisse Les capitaux propres de Spuerkeess sont passés de quatre milliards d'euros au 31 décembre 2019 à 4,3 milliards d'euros au 31 décembre 2020. Une augmentation de 5,9%.

Le ratio de fonds propres est de 21,4%. Fin 2020, le produit bancaire s’élevait à 595,5 millions d'euros, en légère baisse de 1,3% par rapport à l'exercice précédent.

Si au terme de 2020, le bénéfice engrangé a permis à la Spuerkeess de renforcer ses fonds propres, il a aussi permis de distribuer 40 millions à l'actionnaire unique de la banque. A savoir l'Etat.

Une distribution d'un montant similaire pourrait d'ailleurs être envisageable au quatrième semestre 2021, a-t-il été annoncé. Mais la décision reste pour l'heure en suspens. Il convient avant cela que l'autorité de surveillance européenne lève ses restrictions sur les distributions de bénéfices des banques européennes d'importance systémique.

Il est aussi à noter que le financement immobilier n'a rien perdu de sa dynamique, et cela malgré la crise. Ainsi, le volume des prêts immobiliers accordés a augmenté de 7,9% en 2020. Les prêts étudiants croissant, eux aussi, de l'ordre de 6,5% de plus.

Mais l'an dernier aura aussi été marquée par une montée des dépôts bancaires (+3,6%). Une épargne de précaution qui, de la part des seuls ménages, aura rapporté de l'ordre de 1,2 milliard d'euros à l'ensemble des banques. Mais les clients institutionnels (comme banques ou fonds d'investissement) ont aussi massivement déposé des actifs auprès de Spuerkeess. Sur ces 74,5 milliards d'euros (+4,8 milliards en un an), les actifs externes représentent près de 50,4 milliards sous forme de titres.

