Un plan social pour la Commerzbank au Luxembourg

Mélodie MOUZON La Commerzbank va cesser ses activités au Luxembourg. Le groupe bancaire prévoit de supprimer 10.000 emplois dans le monde d'ici 2024.

169 salariés de Commerzbank au Luxembourg vont perdre leur emploi. Le syndicat bancaire Aleba, soutenu par le LCGB et l'OGBL, a signé ce mardi avec la direction de la banque un plan social pour tous les salariés, annonce l'Aleba ce mercredi dans un communiqué.

La Commerzbank avait annoncé en 2021 qu'elle allait cesser ses activités commerciales au Luxembourg. Sont concernées par cette cessation d'activité: la Commerzbank AG Filiale Luxemburg (NLU) ainsi que la Commerzbank Finance and Covered Bond SA (CFCB). La filiale du groupe au Luxembourg devrait fermer au plus tard fin 2024. D'ici cette date, le groupe bancaire a annoncé qu'il supprimerait 10.000 emplois à travers le monde.

Les partenaires sociaux ont pu négocier des avantages supplémentaires, en plus des exigences légales et conventionnelles. «Nous avons notamment obtenu des indemnités financières intéressantes et des mesures permettant la transition entre la fin de la carrière professionnelle et le départ à la retraite.»

La Commerzbank est un acteur de longue date de la Place financière luxembourgeoise. Lors de son arrivée au Luxembourg en 1969, elle a été la deuxième banque allemande à choisir le Grand-Duché pour s'installer en prévision de sa forte expansion internationale. Un peu plus de 50 ans plus tard, elle quitte donc le pays.

