Alors que la Commission européenne a validé, mardi, un régime d'aide à destination des entreprises à hauteur de 300 millions d'euros, d'autres mesures seront annoncées d'ici la fin de semaine par le ministère de l'Economie. Pour un volume global bien supérieur à celui autorisé par Bruxelles.

Économie 2 min.

Un «plan de stabilisation» conséquent en préparation

Jean-Michel HENNEBERT Alors que la Commission européenne a validé, mardi, un régime d'aide à destination des entreprises à hauteur de 300 millions d'euros, d'autres mesures seront annoncées d'ici la fin de semaine par le ministère de l'Economie. Pour un volume global bien supérieur à celui autorisé par Bruxelles.

Pour le milieu de semaine, le «plan de stabilisation» évoqué la semaine dernière par Franz Fayot (LSAP) deviendra concret. Destiné à soutenir les entreprises frappées de plein fouet par les conséquences du confinement, ce paquet de mesures élaboré par les ministères de l'Economie et celui des Finances dépassera de loin les 300 millions d'euros validés mardi par la Commission européenne.

Car si Bruxelles a donné son aval à une demande du Grand-Duché, ce dernier ne concerne que le volet «avances remboursables» prévu dans le dispositif temporaire visant à «soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de covid-19 ». Autrement dit, une partie seulement d'un plan qui doit comprendre «plusieurs autres nouvelles mesures», selon plusieurs sources proches du dossier. Si tous se refusent à avancer un chiffre précis, certains avancent une estimation globale qui dépasserait la barre du milliard d'euros.

Le drôle de «plan de stabilisation» de Franz Fayot Pas de chiffres avancés, pas d'annonces nouvelles, une phrase maladroite. L'intervention du ministre de l'Economie, vendredi soir, poserait presque plus de questions qu'elle n'apporte de réconfort.

Un secret jalousement gardé jusqu'à mercredi ou jeudi, dates envisagées pour la présentation officielle d'un ensemble que le ministre de l'Economie avait décrit comme «cohérent et substantiel». Sans surprise, le dispositif devrait donc s'adresser à un large spectre économique, englobant aussi bien les professions libérales que les entreprises du secteur industriel ou les acteurs de la Place. L'inconnu, encore à ce stade, tient à la part des acteurs économiques que Franz Fayot avait indiqué «ne pas pouvoir aider».

Pour rappel, le successeur d'Etienne Schneider avait indiqué que les mesures qui seraient prises n'engendreraient pas «un besoin d'un endettement de nos finances publiques supérieur» et que la notation triple A du pays devrait être conservée. Et ce, en raison« des finances publiques saines» du pays. Jeudi dernier, Dan Kersch (LSAP), ministre du Travail avait indiqué que pas moins de 3.200 entreprises avaient d'ores et déjà demandé à bénéficier du chômage partiel. De son côté, Romain Schneider (LSAP), ministre de la Sécurité sociale avait avancé le chiffre de 15.000 demandes de congé spécial pour raisons familiales.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.