Un peu de Luxembourg partira sur la Lune

Patrick JACQUEMOT La firme iSpace Europe, basée à Luxembourg, a été choisie par la NASA. En 2023, ses équipements décolleront pour aller récolter des échantillons de sol à la surface du satellite naturel situé à 384.402 km de la Terre.

Le Grand-Duché souhaite devenir un acteur visible de la conquête spatiale. La dernière actualité traduisant cette volonté était le partenariat signé entre le pays et l'Agence spatiale européenne pour l'installation, au Grand-Duché, d'un «Centre européen d'innovation en matière de ressources spatiales» (ESRIC). Mais, jeudi soir, la Nasa est venue à son tour conforter l'ambition nationale. En effet, l'Agence spatiale américaine a choisi la firme luxembourgeoise ISpace Europe comme partenaire de sa prochaine mission lunaire Artemis 2023.

La société, installée rue de l'Industrie (derrière les bureaux de Paul Wurth), a été précisément retenue pour retirer du matériel minéral de la surface de la Lune. Des échantillons de sol que les robots qu'elle conçoit devront prélever, au même titre que les machines créées par sa maison-mère ISpace Japan (elle aussi retenue).

Avec le programme Artemis, la NASA signera son grand retour sur la Lune. Si les premières missions débuteront en 2021, il est prévu que la première femme et le prochain homme puissent poser un pied sur le lointain satellite terrestre en 2024. Pour collecter les roches lunaires, l'agence spatiale US a fait appel à quatre entreprises sélectionnées à travers le monde. Dans son communiqué officiel, la National Aeronautics and Space Administration indique que les mesures législatives et les efforts déployés au Luxembourg, notamment «pour faciliter les transactions commerciales concernant les ressources spatiales», ont aidé à la conclusion de la transaction.

Depuis 2017, le pays autorise en effet que l'exploration et l'utilisation des ressources spatiales «permettent la collecte et le transfert de propriété des régolithes par des entreprises commerciales.» Le régolithe étant la couche de poussière fine recouvrant la surface de la Lune notamment.

En juillet dernier, l'ambassadeur du Japon au Luxembourg avait eu droit à une démonstration du robot en partance pour la Lune. Photo: ISpace Europe





